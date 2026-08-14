Se agrava la crisis de Flybondi: cuentas embargadas, más vuelos cancelados y cientos de despedidos

Aseguran que 700 trabajadores desvinculados no cobraron las indemnizaciones pese a los acuerdos firmados. Las cuentas, en tanto, fueron embargadas por deudas fiscales millonarias.

La aerolínea low cost Flybondi atraviesa horas críticas. A una fuerte embestida judicial y fiscal por deudas multimillonarias se suma una masiva ola de despidos e incumplimientos salariales que desencadenó enérgicas protestas en Aeroparque .

Mientras la empresa comercializa pasajes en un contexto de parálisis de sus operaciones, más de 700 trabajadores denuncian haber sido desvinculados sin cobrar indemnizaciones acordadas en el SECLO ni sus salarios adeudados, señalando además el abandono total por parte de las autoridades y los gremios.

En la misma línea, el frente judicial de la compañía sumó un durísimo revés tras la decisión de los tribunales tributarios porteños de disponer embargos preventivos sobre sus cuentas . La medida se ejecutó a partir de una demanda de ARCA por deudas vinculadas principalmente al Impuesto a las Ganancias y retenciones de IVA .

Según informó Valeria Petrillo en C5N , la reclamación fiscal asciende a $15.525 millones que, al sumar los intereses correspondientes, supera los $1.700 millones de pesos .

En medio de acusaciones por vaciamiento, despidos encubiertos y falta de cobertura de salud, los exempleados se manifestaron para visibilizar la acuciante situación que atraviesan: "Yo estoy acompañando a un familiar que está afectado por el despido. Lo que pasa es que los tienen también amenazados".

"La policía salió a decir que no muestren la cara porque después no van a poder volver a trabajar en ningún sector del aeropuerto. Hace 3 meses lo llamaron al retiro voluntario, le pagaron la primera cuota, y la segunda y tercera cuota nadie responde. Los dejaron sin obra social y fueron produciendo un vaciamiento de la empresa", contó un familiar a Diego Fernández en C5N.

Por otro lado, uno de los empleados relató cómo fue que se enteró de la desvinculación de la empresa: "Nos enteramos por no poder entrar al mail corporativo... a partir de ahí esperar la carta documento. Nos deben julio, junio, aguinaldo, vacaciones y viáticos de mayo. Es lo que nos corresponde, no estamos pidiendo nada del otro mundo. Somos trabajadores y queremos que den la cara o que dé la cara el Gobierno".

"Somos más de 700 personas desvinculadas. Ninguno fue indemnizado. A los que agarraron retiro voluntario les pagaron una o dos cuotas y el resto no cobraron nada. Hay compañeros con problemas de salud que se quedaron sin cobertura de tratamientos, gente por tener familia y no tienen cobertura. La empresa no paga aportes desde marzo", lamentó una de las trabajadoras.