Día de la embarazada: la historia de Daniela Aza, la comunicadora que logró ser mamá tras superar 15 cirugías

Ella nació con artrogriposis múltiple congénita y, cuando era muy pequeña, los médicos anticiparon a sus padres que no podría caminar. Pero contra todos los pronósticos, derribó las barreras físicas: se sometió a 15 cirugías y diversos tratamientos para corregir las curvaturas de sus miembros inferiores y superiores, ya que ese síndrome clínico se caracteriza por contracturas y rigidez de varias articulaciones, no progresivas y de aparición en el período prenatal.

Hoy cumple uno de sus mayores sueños: está embarazada y pronto se convertirá en mamá de Lucas desafiando todos los pronósticos.

“Con mi marido hicimos tratamientos para lograr este embarazo. Si bien no fueron tantos años como en el caso de otras parejas, venimos de hacer dos inseminaciones previas, de baja complejidad, y ésta, que fue la tercera y de alta complejidad, fue la exitosa. ¡Fue casi un milagro!“, cuenta Daniela.

Daniela Aza

Cuando hablamos de discapacidad y embarazo, muchas veces se cree que no van de la mano y que no son compatibles. De hecho, existen mitos y, sobre todo, desconocimiento que implica que muchas personas den por hecho que esto no es posible o que conllevará múltiples problemáticas. Sin ir más lejos, aquellas mujeres con discapacidad que tienen el deseo de ser madres o que planean un embarazo, además de enfrentar una barrera social, también aparece la tendencia generalizada a pensar que no podrá ocuparse o cuidar de su hijo o hija.

Lamentablemente, la maternidad y discapacidad aún es un tema tabú que muy pocas veces se aborda y, cuando es tratado, se lo hace desde la compasión o la pena. Los apoyos para enfrentar esa maternidad son, todavía, contados. En general se notan las limitaciones en expresiones como "no va a poder correrlo si se escapa", "no lo va a poder sostener en brazos", los prejuicios, la falta de visibilidad sin abrir la mente hacia otras posibilidades de maternar.

Ella demuestra que un diagnóstico no es un destino. Hoy la felicidad es plena y esperan ansiosos la llegada de su bebé. Aún recuerdan cuando hicieron la primera ecografía: “Vimos algo chiquitito, y apenas reaccionamos, pero cuando escuchamos los latidos del corazón nos pusimos a llorar de la felicidad” concluye.