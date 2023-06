Día Internacional del Orgullo: múltiples demandas para un colectivo que persigue el derecho a una vida digna

Dentro de las consignas de la marcha también se encuentra pedir justicia por Sofía Fernández, Cynthia Moreira y Tehuel de la Torre, personas trans asesinadas o desaparecidas y cuyos casos han sido abandonados por la Justicia, dado que todavía no se han resuelto.

Si bien en Argentina se registra un notorio avance en materia de derechos para la comunidad LGTBIQ+, y sobre todo para el colectivo trans, aún hoy muchas mujeres travestis y trans son víctimas de persecución, violencia simbólica y hasta pueden llegar a encontrar su muerte únicamente por su apariencia e identidad de género.

Paulina Domínguez

C5N dialogó en exclusiva con Paulina Domínguez, artista transfeminista, para entender un poco más sobre la actualidad del colectivo travesti trans y también acerca de las luchas que dan día a día para lograr una sociedad más igualitaria.

Para ella, no existe otra lógica posible que la de los crímenes de odio contra este colectivo: "Es más difícil desentramar el sentido común con todo lo que se visibiliza o expone. Cuando todo esto toma parte de las violencias que atraviesa el colectivo que ya va más de la exclusión de la familia, sistema de salud y educativo, se genera un hilo conductor".

En la misma línea, Domínguez cargó contra el Poder Judicial y también llamó a la reflexión a los medios de comunicación, asegurando que allí se reproduce la violencia en forma de invisibilización. "¿Por qué nuestros asesinatos, los de personas trans, no conmocionan como cuando matan a un médico, una maestra, una mujer o padre de familia? Cuando asesinan a una travesti, directamente no sale en las noticias", se preguntó. Y luego prosiguió: "Es más difícil insertar esos asesinatos si ni siquiera podemos ir a denunciarlos".

"Necesitamos que nos tengan en cuenta para las reformas, no pedimos mucho más. El debate tiene que darse con respeto. No es solo al movimiento travesti trans, sino también a otras personas de acceder a la justicia digna porque es evidente que el sistema funciona para las minorías. Debemos seguir charlando y profundizando sobre todo cuando se responde a lógicas muy arcaicas, binarias y heterosexuales bajo construcciones cis y católicas, con muchas estructuras que no responden a la diversidad del movimiento.

Por eso explicó que, en el imaginario colectivo, las personas trans y travestis son víctimas de un sentido común socavado en un machismo preexistente que responde a lógicas prostibularias como si su mera existencia fuera puramente mercantil. "No somos interlocutoras válidas para ir a denunciar las violencias estructurales, crímenes de odio o desapariciones en connivencia con la Policía o el sistema judicial", manifestó, en línea del reclamo que solicita introducir la figura del travesticidio en el Código Penal.

Yendo más hacia las profundidades de una problemática que es estructural y sistémica, Paulina enaltece la militancia del feminismo, poniendo el ojo en el hecho de que los episodios de violencia extrema que sufren las compañeras provienen de varones. "El feminismo hizo algo bien, no digo que no existan mujeres transodiantes o TERF, pero marca una tendencia que nos debe hacer preguntarnos cómo hacer para generar la base de igualdad de respeto entre todas las personas", apuntó.

Es importante, otra vez, recalcar el enorme avance en materia de derechos para los colectivos minoritarios. Aunque, lamentablemente, todavía hoy el colectivo travesti trans está supeditado a ser víctima de la mirada ajena que no termina de humanizarlo al 100% y por ende, tampoco hacerlo "merecedor de derechos".

"La sociedad se sigue sorprendiendo cuando en un bar las atiende una persona trans. Basta solo con ver los comentarios en las publicaciones sobre nuestra compañera pilota en Aerolíneas Argentinas, si bien lo hacen desde la impunidad del teclado, forma parte del termómetro social. Y también se distinguen solo dos salidas posibles: o lo reaccionario o la discriminación positiva, pero la realidad es que merecemos trabajar y tener condiciones dignas porque somos personas".

A partir de la sanción de la Ley de Cupo Laboral Trans, muchas personas lograron acceder a una mejor calidad de vida. Para muchas de ellas anteriormente, e incluso también hoy, la prostitución era la única forma de mantenerse. Domínguez explica que hoy el debate no es tan extremo en comparación al que se daba durante los años 90' ni tampoco pretender reducirse al abolicionismo o regulacionismo de la prostitución. Sino que, descartando todo tipo de actitud punitivista, es importante considerar la situación y el deseo de cada persona. "Muchas de ellas, aún no encuentran otra forma de trabajar", remarcó La Toni, como la conocen en el ambiente.

Por ello, también envió un mensaje a las empresas. La artista realizó una crítica hacia la industria comercial y llamó a reflexionar sobre el pinkwashing que se realiza durante el mes de junio, sin conocer en profundidad la lucha de los colectivos. "Hoy por hoy muchas marcas y emprendimientos utilizan la marcha para convertirlo en algo hegemónico. Desde el 1 de junio todos empiezan con las banderitas, pero después odian a los putos, los travestis y las tortas. Eso habla de cómo estamos constituidos como sociedad y de cómo ese mercado de industria nos termina armando no solo los consumos sino también las formas de pensar", opinó, a la vez que agregó: "Esto es sacarle contenido y la cuestión de fondo a las luchas de los colectivos".

Es por ello que la periodista argumentó que la lucha de este y todos los días no es únicamente para realizar una crítica a la Justicia, sino para debatir "la cultura desde la educación, para poder construir nuevas formas de relacionarnos entre los seres humanos y las personas que estamos en colectivos vulnerados".

Cronograma de la Marcha Plurinacional Antiracista contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios

14.00 Llegada escenario

19.00 Llegada + Batuka

19.20 Bienvenida

19.35 Folclore para todes

19.55 Lectura de documento. Palabras de las familias de Sofi Fernández y Cintia Moreira

20.30 Ballroom Exilia

20.50 Ayelén Beker

21.15 Palabras finales

21.25 Dj

Por qué se conmemora el Día Internacional del Orgullo

La efeméride a nivel mundial hace referencia a la revuelta en el bar neoyorquino Stonewall Inn en 1969, cuando personas trans, gays y lesbianas respondieron a una represión por parte de la policía con monedas, botellas y piedras.

En Argentina también se realiza en septiembre.