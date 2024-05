Día Internacional del Celíaco: cuánto cuesta comer sin TACC en Argentina

La comida apta para las personas que fueron diagnosticadas con el trastorno sistémico tiene un agregado económico que genera un golpe al bolsillo. A pesar de que existe una ley que lo reglamenta, locales no brindan un menú especial y los supermercados no cuentan con góndolas adecuadas.

Si diez años atrás una persona era diagnosticada de celiaquía, la posibilidad de consumir alimentos aptos era mucho más acotada que en la actualidad. Sin embargo, a pesar de la mejora en muchos sentidos, hay lugares de comida que aún no entienden la responsabilidad que implica cocinar sin contaminación cruzada, ni tampoco comprenden qué significa el trastorno sistémico. Asimismo, adquirir un producto sin T.A.C.C para cocinar en casa vale, a veces, el doble que un producto sin restricciones. En el día Internacional del Celíaco nos preguntamos: ¿cuánto cuesta comer en Argentina?

Cada 5 de mayo se conmemora el día impuesto por la Organización Mundial de la Salud con el fin de promover el cuidado y concientizar. Pero para poder entender una serie de cuestiones que tienen que ver con alimentación, primero es necesario comprender, ¿qué implica ser celíaco? ¿Qué pasa si no cumplo la dieta? ¿Qué significan las siglas sin T.A.C.C? ¿Puedo ser celíaco sin saberlo?

En primer lugar, las personas celíacas son pacientes que no toleran la proteína llamada gluten que se encuentra en muchos alimentos y, de no respetar la dieta, el sistema inmune responde y produce un daño en la mucosa del intestino delgado. Se afecta a tal manera, que puede tener un daño irreversible.

Sin TACC Redes sociales

Asimismo, existen otros dos desequilibrios que explicó la médica especialista en nutrición, diplomada en enfermedad celíaca y vocera de la Asociación Celíaca Argentina, Gabriela Fedele, M.N 124618: “Al ser una enfermedad autoinmune el comer gluten, provoca que ese nivel de anticuerpos que se generan contra el gluten estén elevados, y tenerlo elevado puede generar otro tipo de enfermedades o desencadenar, por ejemplo, esclerodermia e hipotiroidismo de Hashimoto. También comparten tipos de diabetes 1 y hay que cuidarse”.

La médica Fedele agregó que la celiaquía no tiene cura, pero que existe el tratamiento que es la dieta libre de gluten de por vida. También contó que hay un aumento de casos y que, fuera de que existen más diagnósticos, hay “más prevalencia en la actualidad”.

Día Internacional del Celíaco: ¿es legal que los locales gastronómicos no tengan un menú apto?

A pesar de que exista una ley, moralmente cada restaurante, bar o lugar de comida rápida, debería brindar el servicio con menú celíaco, así como lo hacen en su mayoría con productos veganos y vegetarianos. Pero hay lugares que no lo tienen, no se quieren arriesgar e incluso hay quienes no están informados acerca de esta situación.

En 2023, el Gobierno nacional reglamentó la ley de enfermedad celíaca que tiene distintos puntos y uno de ellos asegura que quedan establecidas las adecuaciones que deberán realizar instituciones y establecimientos gastronómicos para ofrecer un menú libre de gluten seguro. La legislación lo dispuso en cárceles, lugares sanitarios, de residencia, convivencia temporal, comedores, kioscos, paradores terminales, restaurantes y bares.

Comida Sin TACC Redes sociales

Anteriormente, era optativo, pero ahora en el anexo de la ley están las condiciones y existió un plazo para acomodarse a la normativa. Les dieron un límite de seis meses para actualizar la guía de recomendaciones, a pedido del Instituto Nacional de Alimentos (INAL). Pero, aunque el plazo haya pasado, sigue habiendo irregularidades.

Un dato no menor es que cada uno de los productos, ya sea comida, medicamento o gaseosa, tiene que tener el logo que dice que es “Sin T.A.C.C” porque, de esa manera, se confirma que es un alimento aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). De lo contrario, puede ser que no esté autorizado y la salud esté en riesgo.

Cuál es el monto de reintegro de las obras sociales y prepagas para Celíacos

La ley 26.588 que se aprobó en 2009 tenía 1400 productos, pero en 2015 se modificó por la ley 27.196 y la ANMAT lo amplió a tener 23.000 en la actualidad. Otro de los puntos que tiene la reglamentación es que las obras sociales y prepagas deben brindar un monto en concepto de alimentos sin T.A.C.C.

¿De qué se trata esto? Según el Gobierno, deben cubrir la detección, el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de la celiaquía. También deben cubrir la compra de harinas y premezclas libre de gluten. El Ministerio de Salud define el monto mensual y deben dar una cobertura para el valor de los productos de la Canasta Básica Alimentaria que se publica en Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Obras sociales médico salud Télam

Según el anuncio oficial, a partir del 26 de abril de 2024, las personas con celiaquía que tengan cobertura recibirán un reintegro de $31.865,07 y volverá a actualizar su monto seis meses después, es decir, el 26 de octubre de 2024.

Cómo se sienten las personas con celiaquía frente a esta problemática

Desde un chicle, pasando por un alfajor, chocolate, helado, bebida, comida y hasta un antibiótico, pueden contener gluten. Es por eso que, para una correcta alimentación, hay que tener una dieta brindada por un profesional y chequeado por las instituciones correctas.

“Aprendí a conocerme y saber qué cosas me caen mal. Es costoso y frustrante comprar porque una persona que no consume comida para celíacos puede hacer una compra mensual y le dura. Pero alguien que sí consume y compra productos aptos, le dura para dos semanas o menos”, reveló Agustina a C5N.com, quien tiene celiaquía.

Romina, por su parte, explicó: “Yo no tengo síntomas, pero me genera mucha anemia. Por lo que, cuando estoy débil y desganada, me doy cuenta. Por ese motivo le tengo que dar más atención y es más peligroso”. Reveló también que se siente excluida a la hora de ir a bares y restaurantes porque hay que buscar lugares adecuados.

Esto se suma al testimonio de Agustina, que destacó que a veces el menú es muy acotado y lo brindan por el solo hecho de cumplir. “Me termino sintiendo incómoda yo cuando los que están mal son los locales que no ponen un menú variado”, señaló.

Cuánto cuesta ser celíaco en 2024 en Argentina

Con la información en la mesa, según el Ministerio de Salud de Argentina, una de cada cien personas en el país es celíaca. Pero ir al supermercado cuesta porque hay escasez de productos y hay un agregado económico que dificulta más la posibilidad de acceder. En los hipermercados suele haber góndolas especiales con todo lo necesario, pero en los “express” y los almacenes de barrio, solamente hay cosas básicas, que pueden no satisfacer la necesidad de la persona.

Si se analizan los productos necesarios para cocinar una harina sin restricciones, el kilo cuesta entre $1200 y $1600. Una premezcla sin T.A.C.C para poder hacer distintos alimentos como pizza o el mismo pan, cuesta a partir de los $3900.

Sin TACC Redes sociales

Los fideos tallarín, tirabuzón y spagghetti valen entre $1.000 y $1.300. En cuanto a la opción libre de gluten de la misma marca, está a partir de $2.800. Otras cosas como el pan de molde cuesta desde $3900 y para comprar pan apto celíaco en un supermercado, en primer lugar no viene del mismo peso, es decir, la misma cantidad, y para eso se destina más de $5.000.

Un informe del Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo (INEDEP) difundió los datos y aseguró que solo los productos básicos, sin ningún tipo de extra y lujos, la Canasta Básica Alimentaria para celíacos ronda en los $126.207. En un año incrementó un 336,41%. Mientras que la CBA con gluten se estima que cuesta $97.327 y en el mismo lapso subió un 348,05%.