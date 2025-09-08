8 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué podés hacer si tu gata está en celo

Se detallan las claves para identificar cuándo una mascota entra en celo y cómo acompañarla durante esa etapa.

Por
Lejos de los antiguos mitos

Lejos de los antiguos mitos, el entrenamiento amigable permite mejorar notablemente la convivencia entre humanos y felinos.

 

Pexels

El celo en las gatas corresponde a una etapa natural que marca su preparación para la maternidad, la cual suele presentarse cuando alcanzan cerca del 80% de su peso adulto. Aunque el crecimiento de estos animales ocurre con rapidez, la edad del primer celo varía según la raza, pero generalmente se ubica entre los 4 y 12 meses. En ese período, la gata alcanza la madurez hormonal necesaria para el apareamiento, lo que la vuelve receptiva y fértil.

Iphone va a permitir armar emojis de tus mascotas.
Te puede interesar:

Si tenés iPhone, así podés convertir las fotos de tus mascotas en emojis

Durante el celo, el comportamiento de la gata experimenta cambios evidentes que reflejan su búsqueda de apareamiento. Según la veterinaria Diana Roncancio, especialista en felinos, estas variaciones hormonales estimulan la ovulación y la predisposición a un posible embarazo. Resulta fundamental que los dueños de mascotas reconozcan estas señales para tomar precauciones y así evitar camadas no planificadas, ya que el ciclo reproductivo de las gatas funciona con gran eficacia.

Comprender el ciclo reproductivo de una gata permite tomar decisiones acertadas para proteger su salud y bienestar. La esterilización se presenta como una alternativa válida para controlar la población felina y prevenir futuros celos. Consultar con un veterinario ayuda a definir el camino más adecuado para cada mascota, garantizando un desarrollo sano y seguro.

Gatos
Además, comprender las señales previas que emiten los gatos es esencial para prevenir mordidas.

Además, comprender las señales previas que emiten los gatos es esencial para prevenir mordidas.

Qué hacer si tu gata está en celo

Para manejar el celo de una gata, los especialistas recomiendan como primera opción la esterilización. Este procedimiento quirúrgico resulta la manera más efectiva de prevenir embarazos no deseados y, al mismo tiempo, cuidar la salud del animal a largo plazo. La intervención reduce de manera notable la aparición de tumores mamarios y otras enfermedades ligadas al sistema reproductivo, lo que contribuye a una mejor calidad de vida.

Junto con la esterilización, los veterinarios sugieren algunas medidas que pueden aliviar los síntomas del celo. Una de ellas es el control de la iluminación. Tal como señala la doctora López, las gatas presentan una ciclicidad estacional que intensifica su actividad reproductiva con mayor exposición a la luz. Por esa razón, se aconseja mantenerlas en espacios con luz natural reducida o con una iluminación artificial tenue, lo que ayuda a moderar los signos de este período.

Otra alternativa eficaz para tranquilizar a la gata consiste en brindarle cariño y atención constante. Los gestos afectuosos, los mimos y los masajes pueden favorecer una sensación de calma. En especial, los masajes en el dorso suelen resultar beneficiosos, ya que esa zona es sensible y su estimulación alivia la tensión acumulada, reduciendo las muestras de incomodidad.

Gato Naranja
Sin embargo, un estudio realizado en 2018 con la participación de 1.274 dueños de gatos puso a prueba esta idea.

Sin embargo, un estudio realizado en 2018 con la participación de 1.274 dueños de gatos puso a prueba esta idea.

Es necesario recordar que el celo corresponde a un proceso natural que puede resultar estresante tanto para la gata como para sus cuidadores. En este sentido, disponer de un ambiente seguro y tranquilo se vuelve fundamental. Contar con un sitio de descanso habitual, sin la presencia de otros animales que generen estrés, contribuye al bienestar general.

Aunque el contacto físico y el afecto ayudan a sobrellevar el celo, conviene no interpretarlo como una necesidad de apareamiento. Las caricias deben funcionar como un recurso de consuelo, no como un estímulo que intensifique el comportamiento.

Gatos
Lejos de los antiguos mitos, el entrenamiento amigable permite mejorar notablemente la convivencia entre humanos y felinos.

Lejos de los antiguos mitos, el entrenamiento amigable permite mejorar notablemente la convivencia entre humanos y felinos.

La combinación de estas prácticas, con la esterilización como solución definitiva y las acciones de contención temporales, garantiza una mejor calidad de vida para la gata. Si bien el celo forma parte de su naturaleza, las molestias que produce pueden manejarse con estrategias simples y efectivas.

Ante cualquier duda o necesidad particular, siempre resulta recomendable consultar con un veterinario de confianza. Un profesional podrá orientar sobre el momento adecuado para esterilizar y brindar consejos específicos según cada mascota.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Alerta en Belgrano por mascotas envenenadas: murieron al menos tres perros

La billetera virtual de Banco Provincia permite ahorrar pensando en tus mascotas.

Este descuento de Cuenta DNI especial para mascotas comienza en agosto 2025 y continúa en septiembre: cómo es

Una mujer arriesgó su vida y cayó 18 metros para salvar a su perro: Me agarré instintivamente a su arnés

Una mujer arriesgó su vida y cayó 18 metros para salvar a su perro: "Me agarré instintivamente a su arnés"

Lejos de los antiguos mitos, el entrenamiento amigable permite mejorar notablemente la convivencia entre humanos y felinos.  

La inteligencia artificial armó un ranking y definió los mejores nombres para los gatos: cuáles son

El interés por este tipo de tratamientos se enmarca en una tendencia creciente hacia el cuidado personal en casa.

Este nuevo dispositivo de belleza está sorprendiendo en Europa pero genera dudas: de qué se trata

Cocineros dieron el tip ideal para que el pescado no quede seco y soso al hacerlo en casa.

Los mejores trucos para que el pescado no quede seco y tenga mucho sabor

Rating Cero

Harry Styles sorprendió con un cambio de look al asistir a una boda, mientras aumetan los rumores de un romance con Zoe Kravitz. 

La impresionante transformación de Harry Styles: un cambio de look notable

Kate Middleton reapareció en el Museo de Historia Natural con una imagen que sorprendió a todos.

La impresionante transformación de Kate Middleton: un cambio de look espectacular

Detrás del vestuario de época y los modales refinados, en esta película de Netflix se esconde un retrato bastante universal de las relaciones humanas.
play

Está en Netflix, tiene escenas prohibidas y la tenés que ver

La drástica decisión de Telefe por el bajo rating de La Voz Argentina

La drástica decisión de Telefe por el bajo rating de La Voz Argentina

C5N lideró el rating con la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses.

C5N lideró el rating con la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses

Basada en hechos reales, esta película de Emily Blunt y Chris Evans es furor en Netflix.
play

Brilla en Netflix, es una películas tremenda y tiene una trama que te atrapa de principio a fin

últimas noticias

Francos consideró que la responsabilidad es compartida por todo el Gobierno.

Francos, tras la derrota: "Podemos decir que la macro está creciendo, pero eso no está llegando a la gente"

Hace 7 minutos
play

Katopodis celebró el triunfo en PBA y advirtió: "El modelo que tiene Milei en la cabeza no es para Argentina"

Hace 11 minutos
Lejos de los antiguos mitos, el entrenamiento amigable permite mejorar notablemente la convivencia entre humanos y felinos.  

Qué podés hacer si tu gata está en celo

Hace 14 minutos
El interés por este tipo de tratamientos se enmarca en una tendencia creciente hacia el cuidado personal en casa.

Este nuevo dispositivo de belleza está sorprendiendo en Europa pero genera dudas: de qué se trata

Hace 22 minutos
El descanso digital también impacta en el plano social, favoreciendo interacciones presenciales más profundas y reduciendo la dependencia de la comunicación virtual.

Adiós al celular: expertos revelan los beneficios que trae dejar de usarlo al menos por tres días

Hace 31 minutos