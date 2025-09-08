Qué podés hacer si tu gata está en celo

Se detallan las claves para identificar cuándo una mascota entra en celo y cómo acompañarla durante esa etapa.

El celo en las gatas corresponde a una etapa natural que marca su preparación para la maternidad, la cual suele presentarse cuando alcanzan cerca del 80% de su peso adulto. Aunque el crecimiento de estos animales ocurre con rapidez, la edad del primer celo varía según la raza, pero generalmente se ubica entre los 4 y 12 meses. En ese período, la gata alcanza la madurez hormonal necesaria para el apareamiento, lo que la vuelve receptiva y fértil.

Durante el celo, el comportamiento de la gata experimenta cambios evidentes que reflejan su búsqueda de apareamiento . Según la veterinaria Diana Roncancio, especialista en felinos, estas variaciones hormonales estimulan la ovulación y la predisposición a un posible embarazo. Resulta fundamental que los dueños de mascotas reconozcan estas señales para tomar precauciones y así evitar camadas no planificadas, ya que el ciclo reproductivo de las gatas funciona con gran eficacia.

Comprender el ciclo reproductivo de una gata permite tomar decisiones acertadas para proteger su salud y bienestar. La esterilización se presenta como una alternativa válida para controlar la población felina y prevenir futuros celos. Consultar con un veterinario ayuda a definir el camino más adecuado para cada mascota, garantizando un desarrollo sano y seguro.

Para manejar el celo de una gata, los especialistas recomiendan como primera opción la esterilización. Este procedimiento quirúrgico resulta la manera más efectiva de prevenir embarazos no deseados y, al mismo tiempo, cuidar la salud del animal a largo plazo. La intervención reduce de manera notable la aparición de tumores mamarios y otras enfermedades ligadas al sistema reproductivo, lo que contribuye a una mejor calidad de vida.

Junto con la esterilización, los veterinarios sugieren algunas medidas que pueden aliviar los síntomas del celo . Una de ellas es el control de la iluminación. Tal como señala la doctora López, las gatas presentan una ciclicidad estacional que intensifica su actividad reproductiva con mayor exposición a la luz. Por esa razón, se aconseja mantenerlas en espacios con luz natural reducida o con una iluminación artificial tenue, lo que ayuda a moderar los signos de este período.

Otra alternativa eficaz para tranquilizar a la gata consiste en brindarle cariño y atención constante. Los gestos afectuosos, los mimos y los masajes pueden favorecer una sensación de calma. En especial, los masajes en el dorso suelen resultar beneficiosos, ya que esa zona es sensible y su estimulación alivia la tensión acumulada, reduciendo las muestras de incomodidad.

Es necesario recordar que el celo corresponde a un proceso natural que puede resultar estresante tanto para la gata como para sus cuidadores. En este sentido, disponer de un ambiente seguro y tranquilo se vuelve fundamental. Contar con un sitio de descanso habitual, sin la presencia de otros animales que generen estrés, contribuye al bienestar general.

Aunque el contacto físico y el afecto ayudan a sobrellevar el celo, conviene no interpretarlo como una necesidad de apareamiento. Las caricias deben funcionar como un recurso de consuelo, no como un estímulo que intensifique el comportamiento.

La combinación de estas prácticas, con la esterilización como solución definitiva y las acciones de contención temporales, garantiza una mejor calidad de vida para la gata. Si bien el celo forma parte de su naturaleza, las molestias que produce pueden manejarse con estrategias simples y efectivas.

Ante cualquier duda o necesidad particular, siempre resulta recomendable consultar con un veterinario de confianza. Un profesional podrá orientar sobre el momento adecuado para esterilizar y brindar consejos específicos según cada mascota.