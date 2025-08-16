16 de agosto de 2025 Inicio
Escapadas cerca de Buenos Aires: el plan perfecto para hacer en familia en unas bellas termas

Ubicado en La Pampa, este sitio ofrece un entorno tranquilo para disfrutar del bienestar y descanso de las aguas.

Cómo llegar a esta localidad de La Pampa.

Ante las presiones del día a día por la rutina y el trabajo, muchos argentinos eligen destinos cercanos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer una escapada. En ese sentido, existen muchos pueblos que destacan por su accesibilidad y por su cálido y tranquilo ambiente, que asegura a los visitantes un descanso ideal.

En un pequeño pueblo de La Pampa se encuentran las Termas de Larroudé, alejado de cualquier tipo de ruido. Aquí se ofrece un complejo termal ideal para relajarse y desconectar del bullicio de la ciudad. Este refugio se presenta como el destino ideal para el silencio y la tranquilidad.

Las aguas termales de Larroudé emergen a una temperatura natural de 30 grados, con una composición mineral que incluye cloruros, sulfatos, sodio y potasio. Estas propiedades las vuelven ideales para aliviar dolores musculares, mejorar la circulación y combatir el estrés acumulado.

Dónde quedan las Termas de Larroudé

Las Termas de Larroudé están ubicadas en el Parque Termal "Francisco Spinelli" de la localidad de Bernardo Larroudé, en la provincia de La Pampa. Asimismo, se encuentran a 520 kilómetros de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en las Termas de Larroudé

El complejo es el principal atractivo de la zona. Este sitio ofrece piletas cubiertas y al aire libre, espacios de spa, sauna, fangoterapia y masajes personalizados. Además, a estas actividades se le pueden sumar tratamientos estéticos y terapias integrales como reiki, reflexología y belleza de pies, ideales para una experiencia completa de bienestar.

Para complementar la estadía, el predio cuenta con cabañas equipadas para dos personas, que incluyen desayuno, ropa blanca, aire acondicionado, cochera cubierta y televisión.

Cómo llegar a las Termas de Larroudé

Existen diferentes formas de llegar a las Termas de Larroudé. Por un lado, está la opción de tomar un vuelo desde CABA hasta la localidad de Santa Rosa, y desde allí tomarse un micro. También se puede partir desde la Terminal de Ómnibus Liniers y llegar a Intendente Alvear o a General Villegas. Desde la primera parada, solo son 25 minutos en vehículo particular hasta el destino, mientras que en la segunda son 45.

Como alternativa está viajar directamente en auto, en un viaje que dura casi 6 horas. Hay que seguir la Ruta Nacional 7 hacia la Ruta Nacional 188 en Junín. Luego, solo hay que continuar por esta última y llegarás al destino.

