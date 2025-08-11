11 de agosto de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, martes 12 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Horóscopo de hoy

Horóscopo de hoy, martes 12 de agosto.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este martes 12 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Día para poder iniciar alguna actividad física que les dará la posibilidad de equilibrar las energías marcianas que tienen arianos. Encuentros que favorecen para iniciar nuevas amistades o amores.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Día calmo taurinos, hagan de cada momento algo que los reconforte de manera sana y amorosa. Novedades de amigos que los alegrarán. Martes que les propone profundizar en cambios internos.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Procuren sentarse a analizar sus proyecciones y las posibilidades lógicas que sientan ustedes de poder lograrlas. El amor acompañando y reforzando las expectativas de los sueños en común.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Sin remordimientos se acercan a personas con quienes han tenido desencuentros emocionales. Siempre es sano poder perdonar y conciliar. Buenas perspectivas en cuanto a proyectos familiares.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Brillos e ilusiones en el corazón para aquellos leoninos y leoninas que estén en la búsqueda del amor. Saber que todo llega y no temer vivir las cosas hace que la vida sea un constante desafío bello.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

No se acostumbren emocionalmente a situaciones desagradables en el plano familiar. La resignación ante lo inarmónico no es válida. Pongan sus espíritus enaltecidos y verán la luz del logro.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Analicen sus modos y procuren trabajar las emociones. La sensibilidad libriana es una de las cuestiones clave a trabajar para vivir mejor y más tranquilos. Confíen en ustedes con mayor seguridad. Alivio financiero.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpianos demuestren su potencia al momento de reclamarle al otro lo justo en esas escenarios en las que los amigos confunden las situaciones con el dinero pero a su favor. Aprender a defender lo suyo es vital. No teman.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Llegarían algunas novedades que podrían modificar el futuro económico de ustedes arqueritos. No vacilen a la hora de decirles a sus parejas las cosas que les molestan. Ambos evolucionan desde la verdad.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Quizás deban replantearse actitudes que ustedes suelen tener con su entorno familiar y que no son bien recibidas. Aprender a convivir pensando en los otros es un punto harto importante para demostrar ser una persona de bien.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Lluvia de buenos augurios en momentos que suponen difíciles pero que es comprobable que el Todo ejecuta su obra siempre. Los buenos verán la Luz del éxito, porque manejarse desde la buena intención, todo es mejor.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscianos día algo meditabundo y sensible al conocer algunas situaciones menos gratas. Equilibrarse para poder tener resguardo en uno mismo y en quienes nos quieren. Búsqueda de soluciones que llegan pronto.

