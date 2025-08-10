10 de agosto de 2025 Inicio
Batalla campal en Córdoba: más de 20 adolescentes protagonizaron una violenta pelea en la vía pública

El fuerte enfrentamiento ocurrió este viernes por la noche en Avellaneda y Avenida Colón, en el barrio Alberdi, una zona de la ciudad muy transitada.

Una violenta pelea entre dos adolescentes en plena vía pública, a la que se sumaron más de 20 jóvenes más, quedó registrada en las cámaras de seguridad de la ciudad de Córdoba, lo que facilitó que sean identificadas y posteriormente detenidas por la policía local.

El fuerte enfrentamiento ocurrió este viernes por la noche en Avellaneda y Avenida Colón, en el barrio Alberdi, una zona de la ciudad muy transitada incluso en horas de la noche.

Las cámaras de monitoreo permitieron registrar las corridas y el enfrentamiento entre las dos menores de 13 y 17 años a las que se fueron incorporando otros 20 adolescentes más en una pelea que incluyó piñas, patadas, corridas y emboscadas.

Tras el hecho, ocurrido a tan solo 200 metros de la Jefatura de Policía, los agentes de seguridad lograron detectar a las dos mujeres jóvenes implicadas y quedaron demoradas durante algunas horas para intentar determinar los motivos que llevaron a la violenta escena que contó con cientos de testigos que deambulaban por la zona.

