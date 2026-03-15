Detuvieron a "El Cuervo", jefe de la barra brava de Tristán Suárez, acusado de intento de homicidio El líder de la barra fue detenido por la Policía Federal, acusado de haber intentado asesinar en septiembre de 2025 a un integrante de la facción rival. El detenido tenía antecedentes por homicidio, amenazas y lesiones, entre otros delitos. Por + Seguir en







Detuvieron al jefe barrabrava de Tristán Suárez tras un operativo en Ezeiza.

La Policía Federal detuvo al líder de la barrabrava de Tristán Suárez, conocido como “El Cuervo”, acusado de haber intentado asesinar a un integrante de la facción rival en septiembre de 2025. La investigación reveló que el detenido cuenta con un extenso historial delictivo y múltiples vínculos con diferentes causas penales.

El hecho que se le atribuye ocurrió a fines de septiembre del año pasado en la intersección de la avenida Argentina y Canale, en la localidad bonaerense de Tristán Suárez, partido de Ezeiza. Allí, la víctima, que regresaba de su trabajo, fue interceptada por un vehículo del que descendieron cuatro personas que comenzaron a agredirlo.

Según fuentes policiales, tras el ataque, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital, donde logró sobrevivir. Posteriormente brindó su declaración y radicó la denuncia, en la que aseguró haber reconocido a dos de sus atacantes, entre ellos al líder de la barrabrava del club del ascenso.

El Cuervo - Tristán Suárez La causa quedó inicialmente en manos de la UFI N°2 Descentralizada de Ezeiza, a cargo de Carlos Alberto Hassan, pero ante la falta de avances fue derivada en enero de 2026 a la División Homicidios de la Policía Federal. Los policías realizaron tareas de campo y, a través de distintas bases de datos, confirmaron que “El Cuervo” tenía un amplio prontuario con antecedentes por homicidio, amenazas y lesiones, entre otros delitos. Las pesquisas señalaron además que el sospechoso solía frecuentar la vivienda de su actual pareja en Tristán Suárez, lo que permitió avanzar en su localización.

Con esa información, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de vigilancia discreto en la zona y lograron identificar al prófugo, a quien detuvieron en la intersección de las calles Salvador de Maio y Erratchu. El detenido de 44 años quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°7 de Ezeiza, a cargo de Horacio Héctor Hryb, imputado por homicidio en grado de tentativa. Su captura marca un paso clave en la investigación y refuerza la ofensiva contra la violencia vinculada a las barras bravas del fútbol argentino.