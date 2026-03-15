15 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Detuvieron a "El Cuervo", jefe de la barra brava de Tristán Suárez, acusado de intento de homicidio

El líder de la barra fue detenido por la Policía Federal, acusado de haber intentado asesinar en septiembre de 2025 a un integrante de la facción rival. El detenido tenía antecedentes por homicidio, amenazas y lesiones, entre otros delitos.

Por
Detuvieron al jefe barrabrava de Tristán Suárez tras un operativo en Ezeiza. 

Detuvieron al jefe barrabrava de Tristán Suárez tras un operativo en Ezeiza. 

La Policía Federal detuvo al líder de la barrabrava de Tristán Suárez, conocido como “El Cuervo”, acusado de haber intentado asesinar a un integrante de la facción rival en septiembre de 2025. La investigación reveló que el detenido cuenta con un extenso historial delictivo y múltiples vínculos con diferentes causas penales.

Ninguno de los presentes resultó herido.
Te puede interesar:

Tiroteo y pánico en medio de un partido de fútbol amateur en La Matanza

El hecho que se le atribuye ocurrió a fines de septiembre del año pasado en la intersección de la avenida Argentina y Canale, en la localidad bonaerense de Tristán Suárez, partido de Ezeiza. Allí, la víctima, que regresaba de su trabajo, fue interceptada por un vehículo del que descendieron cuatro personas que comenzaron a agredirlo.

Según fuentes policiales, tras el ataque, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital, donde logró sobrevivir. Posteriormente brindó su declaración y radicó la denuncia, en la que aseguró haber reconocido a dos de sus atacantes, entre ellos al líder de la barrabrava del club del ascenso.

El Cuervo - Tristán Suárez

La causa quedó inicialmente en manos de la UFI N°2 Descentralizada de Ezeiza, a cargo de Carlos Alberto Hassan, pero ante la falta de avances fue derivada en enero de 2026 a la División Homicidios de la Policía Federal. Los policías realizaron tareas de campo y, a través de distintas bases de datos, confirmaron que “El Cuervo” tenía un amplio prontuario con antecedentes por homicidio, amenazas y lesiones, entre otros delitos. Las pesquisas señalaron además que el sospechoso solía frecuentar la vivienda de su actual pareja en Tristán Suárez, lo que permitió avanzar en su localización.

Con esa información, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de vigilancia discreto en la zona y lograron identificar al prófugo, a quien detuvieron en la intersección de las calles Salvador de Maio y Erratchu. El detenido de 44 años quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°7 de Ezeiza, a cargo de Horacio Héctor Hryb, imputado por homicidio en grado de tentativa. Su captura marca un paso clave en la investigación y refuerza la ofensiva contra la violencia vinculada a las barras bravas del fútbol argentino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tres personas de una misma familia fallecieron en un choque frontal en Bovril.

Accidente fatal en Entre Ríos: tres integrantes de una familia murieron tras un choque frontal

El boliche donde ocurrió el crimen fue clausurado.

Puerto Madryn: un adolescente murió apuñalado durante una pelea en un boliche

La colectora José María Rosa, en donde asesinaron de Juan Carlos Baini.

Rosario: asesinaron a balazos a un exprefecto que trabajaba como chofer de aplicación

La denuncia recayó sobre una participante de Gran Hermano 2025.

Escándalo en Gran Hermano: acusan a una exparticipante de ser una "viuda negra"

Robo millonario en Quilmes.

Robo de película en Quilmes: se llevaron 50 millones de pesos en 75 segundos

Marcelo Chelo Torres fue acusado de violar a una influencer.
play

El Chelo Torres declaró en la causa en su contra por abuso sexual

Rating Cero

Daniela Celis, ex participante de Gran Hermano 2022.
play

Daniela Celis se disculpó por revelar su vida sexual con Thiago Medina, pero terminó con un giro inesperado

La pareja se mostró muy cerca en público.

Confirmaron el romance entre un cantante y una famosa actriz y se desató un escándalo

Se separó Pia Slapka de Daniel Gabrielli. 

Pia Slapka confirmó su separación de Daniel Gabrielli

Oriana Sabatini se recibió de tanatopractora y tanatoesteta en la Universidad Maimónides, CABA.

¿Vuelve al país?: Oriana Sabatini debutará como conductora de un programa policial en Olga

La nueva entrega adaptará el arco de Alabasta, uno de los más importantes del manga.

Netflix: esto es todo lo que se sabe sobre la temporada 3 de One Piece

Meghan Markle y el príncipe Harry: ¿alejados de la familia Real?

Meghan Markle respondió a los rumores de separación ante el Príncipe Harry con un video particular

últimas noticias

Mientras cumple condena: la actividad renal del exjefe de Estado experimentó una mejoría. 

Jair Bolsonaro tuvo una leve mejoría pero sigue en terapia intensiva

Hace 20 minutos
El sistema conecta a familias con cuidadores organizados dentro de una red cooperativa.

Lanzan una plataforma orientada al cuidado de adultos mayores

Hace 33 minutos
play
Daniela Celis, ex participante de Gran Hermano 2022.

Daniela Celis se disculpó por revelar su vida sexual con Thiago Medina, pero terminó con un giro inesperado

Hace 58 minutos
Detuvieron al jefe barrabrava de Tristán Suárez tras un operativo en Ezeiza. 

Detuvieron a "El Cuervo", jefe de la barra brava de Tristán Suárez, acusado de intento de homicidio

Hace 1 hora
Abbas Araghchi, canciller iraní.

Irán descartó la posibilidad de diálogo con Estados Unidos para poner fin a la guerra

Hace 1 hora