1 de julio de 2026 Inicio
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Tras los despidos, trabajadores de CNEA se movilizan porque no los dejan ingresar a la sede central

Los empleados autoconvocados de la Comisión de Energía Atómica se congregaron sobre la Avenida Del Libertador y reclaman por los casi 100 despidos que fueron notificados por mail. "El Gobierno quiere entregar todo esto a Estados Unidos ", denunciaron.

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Trabajadores de la CNEA se movilizan tras despidos. 

José Peña declaró este martes, se emocionó y compicó a su hermana, Laudelina.
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Desde Núñz, la periodista Paula Avellaneda informó para C5N desde la sede central de la CNEA sobre la Avenida del Libertador, contó que Gendermería permanece dentro del edificio cuya entrada habilitada es por la calle 11 de Septiembre.

Durante el día de ayer, el nuevo vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que la estructura del organismo se redujo: "En la Comisión Nacional de Energía Atómica, por ejemplo, se redujo la estructura un 57,83%, pasando de 645 a 272 cargos. A este proceso se suman los programas de retiros voluntarios y las transformaciones en empresas y organismos públicos".

A lo que añadió que "desde el inicio de la gestión, ya se alcanzan los 71.025 cargos eliminados en el sector público nacional. En los últimos dos meses, la reducción del empleo público recuperó un ritmo cercano a las 3000 bajas mensuales, impulsada exclusivamente por el proceso de revisión de estructuras y dotaciones en todos los organismos y dependencias de la Administración Pública Nacional".

En esa línea Paula Avellaneda habló con algunos de los trabajadores que se movilizaron contra los despidos: "Despideron más de 60 compañeros, que para nosotros son el futuro. Despidieron a la única ténica especializada en poder operar el microescopio del Centro Atómico Constituyente, despidieron al subgerente de la regional noroeste donde hacemos exploración minera", contó uno de ellos que lleva trabajando en el organismo desde 2009.

Desde Bariloche, la periodista Luciana Avilés informó para C5N desde el Centro Atómico donde se movilizan también trabajadores y trabajadoras contra los despidos. "Me llegó un mail diciéndome que no me renovaban el contrato, soy técnico de seguridad e higiene", expresó uno de ellos.

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