30 de junio de 2026 Inicio
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Reclamos y represión en la sede de la Comisión Nacional de Energía Atómica

El gobierno nacional anunció que no renueva los contratos de casi cien trabajadores con más de 10 años de antigüedad en la institución. Desde ATE y la representaciones sindicales denuncian que buscan desmantelar ese área por ser clave para la soberanía energética.

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La gendarmería está apostada en el lugar desde temprano. 

La gendarmería está apostada en el lugar desde temprano. 

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) comenzó la jornada de hoy con fuertes reclamos por el anunció de casi cien despidos. Todo después de que se informara que esos contratos no continúan después de este 1 de julio.

José María Muscari y Ernestina Pais.
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Luego de la falta de respuestas de las autoridades nacionales, los trabajadores del organismo se movilizaron en la sede central de Buenos Aires y también en el Centro Atómico de Bariloche y según denunciaron desde ATE CNEA y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (APCNEAN), las notificaciones comenzaron a llegar a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y alcanzan a buena parte de los cerca de 350 trabajadores contratados del organismo.

Desde la tarde se concentraron en la sede central de la CNEA para reclamar la renovación inmediata de los contratos y denunciar el impacto que las desvinculaciones tendrían sobre proyectos estratégicos vinculados al desarrollo nuclear argentino.

El titular de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, denunció que las bajas afectan a un perfil de personal con alta calificación. Eso incluye profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad.

Represión en la sede central de la CNEA

Según la información difundida por el gremio, estas personas son quienes sostienen las áreas claves, por lo que la medida es vista como un golpe a la estructura operativa del organismo.

Desde el gremio aseguran que los despidos afectan a profesionales calificados son parte de proyectos estratégicos para el país. El reactor multipropósito RA-10, el desarrollo del reactor CAREM y distintas líneas de investigación nuclear como algunos de los ejemplos.

"Mientras cientos de familias esperan una definición sobre su futuro laboral, la conducción de la CNEA mantiene cerrados los canales de negociación y no brinda respuestas a los reclamos", señalaron en un comunicado.

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