30 de junio de 2026 Inicio
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Cruce de versiones: Irán desmintió a Donald Trump y negó conversaciones con Washington

El pacto firmado el 17 de junio para frenar la guerra en Medio Oriente ya está bajo presión por ataques recientes. Por un lado, la Casa Blanca aseguró que Irán había solicitado una reunión en Qatar para negociar con EEUU pero Teherán rechazó la versión.

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Los enviados de Donald Trump a Doha. 

Los enviados de Donald Trump a Doha. 

Teherán rechazó la versión de Donald Trump y aseguró que no habrá diálogo bilateral con Washington en Doha. El mandatario estadounidense había afirmado que Irán solicitó un encuentro en Qatar, pero el gobierno iraní aclaró que su delegación viajó únicamente para tratar cuestiones técnicas con las autoridades cataríes, como la liberación de fondos bloqueados.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
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Hace dos semanas Estados Unidos e Irán firmaron un acuerdo preliminar para frenar la guerra en Medio Oriente, pero la situación sigue muy tensa, especialmente en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. La desmentida del Gobierno iraní expuso la falta de confianza entre ambos países.

Por un lado, el Presidente republicano aseguró que se preparaba una reunión bilateral para discutir el programa nuclear. Mientras que por su parte, el jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Ghalibaf, manifestó que su país da prioridad al diálogo con Estados Unidos, pero se mantiene preparado para reanudar los enfrentamientos.

Mientras Trump busca mostrar avances en el frente diplomático, Irán insiste en que no habrá conversaciones directas “en ningún nivel” con Estados Unidos. Por ahora, Qatar se mantiene como mediador en un escenario marcado por la fragilidad del pacto y los recientes ataques que ponen en duda su cumplimiento.

Nuevas conversaciones

La tensión en Medio Oriente no cesa. Esta vez Qatar aclaró que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner están en Doha para reunirse con mediadores y evaluar el avance de las negociaciones, pero no habrá encuentro directo con Irán. “Actualmente, no hay programada ninguna reunión de alto nivel y directa entre EE.UU. e Irán”, afirmó el portavoz de la Cancillería de Qatar, Majed Al Ansari.

Por su lado, Teherán también negó cualquier diálogo con Washington y explicó que su delegación solo tratará con Qatar la aplicación del memorando de entendimiento, especialmente la liberación de parte de los 12.000 millones de dólares bloqueados por sanciones.

Aunque Irán y Estados Unidos firmaron el 21 de junio una hoja de ruta de 60 días para alcanzar la paz, los ataques recientes de ambos lados ponen en riesgo el frágil acuerdo, mientras Irán insiste en que prioriza el diálogo, pero no descarta la respuesta militar.

Qué dijo Trump

El presidente de Estados Unidos confirmó este lunes que su administración mantendrá una reunión con representantes de Irán en medio de la creciente tensión militar en Medio Oriente. El encuentro se llevará a cabo este martes en Doha, la capital de Qatar.

"Irán ha solicitado una reunión. ¡Tendrá lugar mañana en Doha! Presidente DJT", escribió el mandatario en su red social Truth, donde oficializó la realización de las conversaciones.

El objetivo inmediato es reducir la tensión y avanzar en negociaciones para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores marítimos para el transporte mundial de petróleo. Según informó el sitio Axios, funcionarios estadounidenses señalaron que, mientras duren las conversaciones, ambas partes se comprometieron a cesar las hostilidades y permitir la libre circulación de los buques que atraviesan esa estratégica vía marítima.

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