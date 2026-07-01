1 de julio de 2026 Inicio
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El Gobierno extendió hasta fin de año la importación de alimentos y medicamentos con beneficios impositivos

La medida se encuadra en la política de favorecer a las importaciones de bienes finales, anunciada originalmente por el Gobierno como instrumento para forzar una caída de los precios internos.

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Varios productos alimenticios están incluidos en el listado.

Varios productos alimenticios están incluidos en el listado.

El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre el régimen que permite importar más de 3.200 productos de primera necesidad sin pagar el IVA ni el Impuesto a las Ganancias.

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La medida fue oficializada mediante la Resolución 5868/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), publicada este martes en el Boletín Oficial. El listado incluye productos alimenticios, como lácteos, carnes, verduras, frutas, legumbres, grasas, aceites, preparaciones alimenticias, especias, embutidos y otros alimentos básicos.

En el rubro de productos de higiene, se encuentran jabones, dentífricos, desodorantes, productos capilares, pañales descartables y artículos de tocador. El listado incluye productos médicos y de farmacia como medicamentos para consumo humano, materiales de curación, equipamiento médico y productos orientados a la salud pública. Además de ello se podrá seguir importando libre de impuestos detergentes, limpiadores, desinfectantes, lavandinas y jabones para la ropa.

La medida se encuadra en la política de favorecer a las importaciones de bienes finales, anunciada originalmente por el Gobierno como instrumento para forzar una caída de los precios internos. La suspensión del cobro de impuesto se había tomado el 15 de marzo del 2024.

Caída de las importaciones

En mayo, las importaciones sumaron unos u$s6.033 millones, según datos del INDEC. En términos mensuales se verificó una merma del 2,5%, por lo cual la serie desestacionalizada bajó a su segundo mínimo desde diciembre de 2024, solo superado por el valor de enero de este año.

En comparación con mayo del año pasado, la caída fue del 7% (-u$s455 millones). Esto se explicó fundamentalmente por la reducción en Piezas y Accesorios de Bienes de Capital (-u$s374 millones), a raíz de una menor adquisición de insumos para equipos de transporte, y de Vehículos (-u$s105 millones).

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