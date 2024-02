Desmedido operativo en La Pampa para detener a una nena que robó útiles: qué dijo la mamá

La nena se había llevado un paquete de 12 fibras y algunos lápices. "Yo a la mañana había ido con la platita que había juntado a comprarles algunas cosas de la escuela. Compré lo poquito que pude y ella vio mi preocupación", contó Natalia, su mamá, en diálogo con el equipo de Mañanas Argentinas por C5N.

La mujer es viuda y tiene seis hijas, de las cuales cuatro están en edad escolar. "No les podía comprar su calzado, entonces ella pensó que haciendo eso me iba a ayudar en algo. Me pidió perdón, me dijo que estaba arrepentida, que le gustaría poder volver atrás y no hacerlo", agregó.

"Yo trabajo de lo que me llamen: cuidado de abuelos, limpieza, albañil, hay noches que me llaman para servicio de catering o de bachera. De lo que me llaman, yo voy. Tuve un trabajo fijo, pero se me complicaba con mis nenas que cada una va a diferente horario, con la comida, entonces no puedo descuidarlas tampoco", explicó Natalia.

También señaló que su reacción fue "primero abrazarla, contenerla a ella porque estaba asustada. Mis nenas más grandes la retaron porque ella sabe muy bien que esa no es la vía. Y acompañarla, porque hay criaturas que por maldad o para joder le van a decir cosas. Es un proceso que la vamos a tener que acompañar", sostuvo.

El caso se viralizó y despertó indignación en las redes sociales, por lo que muchas personas decidieron colaborar con la familia. "Me empezaron a llover mensajes y llamadas para acompañarnos, preguntarme qué necesitábamos, ver cómo estaba mi nena", aseguró Natalia.

"El viernes nos llegan todas las donaciones que la gente nos hizo. Yo voy a agarrar lo que mis hijas necesitan y lo que sobre se lo voy a dar a otros nenes que también necesiten. No nos vamos a quedar con todo porque no es necesario", subrayó.