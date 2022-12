Desesperado reclamo de las madres de los chicos desaparecidos en Varela: "Queremos que los devuelvan".   

La principal hipótesis de la familia de Lautaro es que los jóvenes están secuestrados, aunque por el momento no recibieron ningún pedido de rescate ni ninguna otra comunicación. "Quién tenga a mi hijo que los largue. Alguien se lo llevó. Los tienen secuestrado" , expresó Estefanía, la madre de Lautaro.

"Yo no se si están secuestrado porque a mi nadie me llamo. Si digo que esta secuestrado estaría mintiendo porque estaría diciendo algo que no sé. Lo único que pido es que aparezca mi hijo. Que aparezcan los dos", dijo por su parte Marcela, madre de Lucas.

Ambas madres expresaron que sus hijos no tenían problemas con nadie. "Pido por favor que el que tenga a mi hijo que lo devuelva. Él no hizo nada malo. No se por qué estamos atravesando esta situación", agregó Estefanía.

"Mi hijo es un nene de la casa. No tiene problemas con nadie. No anda en la calle, va a la escuela y trabaja, tiene un lavadero de autos en casa. No te puedo decir nada malo de mi hijo", completó la madre de Lautaro.

Jóvenes Florencio Varela

Qué se sabe de los jóvenes

La única pista hasta el momento es el hallazgo del auto en el que circulaban: los jóvenes se trasladaban en un BMW azul que fue encontrado en La Plata, totalmente calcinado.

El último rastro que tuvieron las familias de Morello, de 18, y de Escalante, de 26, se dio el viernes alrededor de las 22.30, cuando fue la última comunicación. A partir de allí, sus celulares se apagaron y dejaron de tener contacto con ellos.

La ventaja es que, tanto en Florencio Varela como en la Autopista Buenos Aires- La Plata, hay cámaras de seguridad que podrían registrar los movimientos del automóvil para tener mayores certezas.

Una pista que podría ser la clave para saber qué pasó con los jóvenes

En las últimas horas apareció un auto con dos cuerpos calcinados en la zona de San Vicente. En el lugar trabajan agentes de la policía científica que buscan determinar de quiénes son esos cuerpos.