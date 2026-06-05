Cómo es la casa del Indio Solari en Parque Leloir Un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza y de calles de tierra. El barrio Haras Miryam de Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó, está ubicado a 24 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Allí pasó sus últimos días el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Por Agregar C5N en









El portal de la casa del Indio Solari en Parque Leloir.

El cantante Carlos "Indio" Solari falleció este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir, partido de Ituzaingó, al parecer tras sufrir una descompensación cerca de la pileta de la propiedad. Una cuidadora halló al músico en el lugar y alertó de inmediato al sistema de emergencias, situación que motivó un amplio operativo policial y judicial.

El barrio Haras Miryam de Parque Leloir está ubicado a 24 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El inmueble funcionó durante años como un verdadero refugio personal para el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El artista compartía allí su vida cotidiana junto a su esposa, Virginia Mones Ruiz, y su hijo Bruno, a salvo de la intensa atención mediática que provocó su extensa trayectoria.

Ubicada en un barrio tranquilo, rodeada de naturaleza y de calles de tierra, la residencia poseía distintos sectores destinados tanto a la rutina familiar como a la actividad profesional. En la planta baja se encontraba Luzbola, el estudio de grabación donde el compositor trabajaba en nuevos proyectos y realizaba ensayos, mientras que las áreas de descanso se ubicaban en el nivel superior.

Además del espacio musical, el terreno disponía de amplios jardines, una pileta y un quincho. Para preservar su intimidad frente al asedio público, la vivienda contaba con un enorme cerco de ligustrina y otras medidas de seguridad.

Tras hacer público su diagnóstico de Parkinson en 2016, Solari redujo sus apariciones de forma drástica. Cuando abandonaba el perímetro de su hogar por las calles del barrio, el cantante intentaba evadir el reconocimiento de la gente a través del uso de gorras, anteojos oscuros y otras prendas para pasar inadvertido.