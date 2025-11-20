Esta ruta nacional eliminó todas las multas de tránsito hasta la actualidad: cómo pedir la devolución

20 de noviembre de 2025 Inicio
Un tramo de la Ruta 168 quedó sin validez por fallas en el radar utilizado. Quienes pagaron sanciones pueden gestionarlas para recuperar el monto abonado.

Es necesario revisar la fecha del acta

Es necesario revisar la fecha del acta, consultar su estado en los portales oficiales y reunir la documentación.

Pexels
  • Un tramo de una ruta nacional dejó sin validez todas las multas emitidas por fallas en el sistema de control.
  • Las sanciones afectadas corresponden a infracciones registradas antes de la homologación del radar utilizado.
  • Los conductores que pagaron esas actas pueden solicitar la devolución del dinero mediante un trámite administrativo.
  • La verificación de fechas, actas y estado del dispositivo es clave para determinar si corresponde el reintegro.

La anulación de multas en un sector de la Ruta Nacional 168 generó una fuerte repercusión entre quienes transitan esa zona. La medida responde a irregularidades detectadas en los equipos de fiscalización, que no cumplían con los requisitos necesarios al momento de registrar las infracciones.

La normativa vigente exige que los radares y dispositivos de medición estén debidamente certificados para que las actas tengan validez. En este caso, se comprobó que el equipo no estaba homologado al momento de emitir un conjunto de sanciones, lo que deja sin efecto todas las infracciones emitidas durante ese período.

Esta situación abre la posibilidad de que quienes abonaron montos indebidamente puedan gestionar la restitución. Para eso, es necesario revisar la fecha del acta, consultar su estado en los portales oficiales y reunir la documentación que respalde el reclamo.

Multas de tránsito Provincia de Buenos Aires

Cómo fue la inhabilitación de las multas de tránsito de una ruta nacional.

Las autoridades determinaron que las infracciones labradas en el tramo afectado de la Ruta Nacional 168 no poseen validez debido a deficiencias en el radar utilizado. La falta de certificación del dispositivo al momento de registrar las multas invalida todas las sanciones emitidas antes de su homologación. Este criterio se ajusta a las normas que regulan el uso de radares y controladores de velocidad en el país.

Por este motivo, cualquier acta emitida previo a la validación técnica del equipo puede quedar sin efecto. Los conductores deben verificar si la fecha de su infracción coincide con ese período para saber si corresponde la anulación o un eventual reintegro.

Multas San Isidro

Para confirmar el estado de una multa, se debe ingresar al sitio del organismo de tránsito correspondiente, tanto nacional como provincial, utilizando la patente o el DNI. En ese lugar es posible verificar si la sanción continúa vigente o ya figura anulada. En el caso de haber pagado una multa que pertenece al período afectado, se puede iniciar el pedido de devolución presentando el comprobante de pago, la copia del acta y la constancia de que el radar carecía de homologación.

El trámite de restitución necesita que se complete un formulario, adjuntar la documentación y esperar la resolución administrativa. Aunque la multa aparezca como pagada, puede quedar identificada como un trámite en proceso hasta que se emita la decisión final.

