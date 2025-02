Desaparición de Lian en Córdoba: renunció la abogada de la familia

La letrada Marina Romero aclaró que no iba a hablar con la prensa al respecto. En las últimas horas, su lugar lo tomó Darío Baggini. El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, expresó que trabajan más de 320 personas en la búsqueda y se realizaron rastrillajes con 13 drones térmicos.

"Hemos tenido cuatro días de condiciones climáticas adversas con 45 grados los dos primeros días. Ayer tuvimos un día de muchísimo viento, lo cual complicó las tareas", expresó el Ministro de Seguridad, durante la jorna del martes, los rastrillajes se suspendieron momentáneamente por las lluvias intensas.

También aclaró que una superficie muchas veces se rastrilla una, dos, o tres veces: "Lo estamos haciendo de distintas maneras, significa que hay que ir reforzando la búsqueda". También desmintió la hipótesis de que habían encontrado un short cerca de donde desapareció el niño: "A 1000 metros esa versión de que hay un short, la desmiento categóricamente".

La abogada Romina Romano adujo razones profesionales para su decisión, que se produjo tras la testimonial de los padres de Lian, que duró unas 8 horas ante el equipo de fiscales que investiga el caso. "Una renuncia que se da después de la testimonial de los padres", explicó el periodista Diego Gabrielle para C5N.

"Cuando salió de declarar el papá, me dijo que le habían pedido que no haga más declaraciones sobre el hecho", expresó en su momento Romano.

La fiscal Isabel Reina, a cargo de la causa, mantiene el hermetismo y no ha dado más declaraciones. La investigación sigue su curso, con la esperanza de encontrar a Lian con vida, aunque las condiciones climáticas y el paso del tiempo complican la búsqueda.

Es clave la declaración del padre del niño de tres años, principalmente porque aseguró que "alguien se lo llevó". Esto se suma al trabajo realizado por los canes, quienes no se alejaban mucho de la zona de la casa de Lian, lo que genera que la hipótesis de un secuestro sea una de las más fuertes.

“No vamos a parar hasta que lo encontremos”, aseguró el ministro de Seguridad de Córdoba

El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, está en el lugar siguiendo paso a paso las tareas de rastrillaje y colaborando con la investigación. En diálogo con La Mañana por C5N, Quinteros, remarcó que se estuvo trabajando desde “el minuto cero desde en que tomamos conocimiento del hecho cuando los padres hacen la denuncia”.

“Inmediatamente, vinimos al lugar y pusimos en conocimiento a la fiscalía de Bell Ville que es la que está a cargo de la investigación. Ahora lo que estamos haciendo es seguir con los rastrillajes. Estuvimos trabajando toda la noche con drones de alta tecnología, que detectan calor. Ahora estamos trabajando vía área y terrestre”, detalló. Y agregó: “No vamos a parar hasta que lo encontremos”.

Respecto a cuánto puede empeorar la cantidad de tiempo que trascurrió hasta el día de hoy, aseguró que “la lógica indica que a medida que pasan las horas y si se perdió entre los pastizales, sin calzado ni ropa, la búsqueda se va complicando y por más optimismo que tengamos empieza a poner un paño de realidad sobre esta cuestión”. “Lo buscamos durante la noche y el día con baqueanos”, agregó.

“La fiscal ya ha tomado declaración a toda la gente que está en este predio, se hicieron allanamientos, secuestro de celulares y apertura de los mismos. No quiero manejar hipótesis, pero ni bien tomé conocimiento del hecho, me contacté con la ministra de seguridad de la nación, Patricia Bullrich, activó el Alerta Sofía y no descartamos ningún tipo de hipótesis”, concluyó.