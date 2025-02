El estremecedor testimonio del papa de Lian,: "Pienso que alguien lo tiene, me duele mucho".

La desaparición del pequeño de tres años conmocionó al país, y recuerda al caso -todavía sin resolver- de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes. Se estima que Lian habría desaparecido entre las 15 y 17 del sábado y que cuando sus padres se levantaron, después de dormir la siesta, no lo encontraron. Cerca de las 19 se dio alerta a las autoridades y, desde entonces, se lleva a cabo la búsqueda.

En medio de la desesperada búsqueda de su hijo, Elías Flores habló con Telenoche (eldocetv) y contó que creen que pasó esa tarde del sábado. "Estoy muy preocupado, pienso que alguien lo tiene. Me duele mucho", señaló entre lágrimas, algunos testigos aseguraron que al momento de la desaparición, vieron una camioneta blanca ingresar al lugar.

Ante esta hipótesis, el padre afirmó que "había una chata que había entrado al lugar, ese pienso más sospechoso, yo lo conozco a mi hijo y no puede ir unos 200 o 100 metros más lejos con semejante calor".

"Nunca me había pasado esto, cuatro años que vivo ahí, todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario, esta vez no sé qué pasó que de una desaparición", añadió.

El padre se dirigió a la cámara y pidió que "aparezca por favor. No sé si será alguna venganza o que sé yo, pero que aparezca mi niño, porque es un niño tranquilo, el más tranquilo de la familia, inteligente, habla, camina y juega".

“No vamos a parar hasta que lo encontremos”, aseguró el ministro de Seguridad de Córdoba

El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, está en el lugar siguiendo paso a paso las tareas de rastrillaje y colaborando con la investigación. En diálogo con La Mañana por C5N, Quinteros, remarcó que se estuvo trabajando desde “el minuto cero desde en que tomamos conocimiento del hecho cuando los padres hacen la denuncia”.

“Inmediatamente, vinimos al lugar y pusimos en conocimiento a la fiscalía de Bell Ville que es la que está a cargo de la investigación. Ahora lo que estamos haciendo es seguir con los rastrillajes. Estuvimos trabajando toda la noche con drones de alta tecnología, que detectan calor. Ahora estamos trabajando vía área y terrestre”, detalló. Y agregó: “No vamos a parar hasta que lo encontremos”.

Respecto a cuánto puede empeorar la cantidad de tiempo que trascurrió hasta el día de hoy, aseguró que “la lógica indica que a medida que pasan las horas y si se perdió entre los pastizales, sin calzado ni ropa, la búsqueda se va complicando y por más optimismo que tengamos empieza a poner un paño de realidad sobre esta cuestión”. “Lo buscamos durante la noche y el día con baqueanos”, agregó.

“La fiscal ya ha tomado declaración a toda la gente que está en este predio, se hicieron allanamientos, secuestro de celulares y apertura de los mismos. No quiero manejar hipótesis, pero ni bien tomé conocimiento del hecho, me contacté con la ministra de seguridad de la nación, Patricia Bullrich, activó el Alerta Sofía y no descartamos ningún tipo de hipótesis”, concluyó.