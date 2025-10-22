Candelaria Tinelli sufrió un accidente en caballo y deberá ser operada La cantante se lastimó mientras estaba en plena grabación para el reality de su familia. Decidió seguir, pero se dio cuenta de que la lesión era mucho más grave de lo que había pensado y deberán pasar por el quirófano.







Candelaria se rompió un brazo mientras grababa Los Tinelli. Redes sociales

La cantante Candelaria Tinelli sufrió un accidente mientras grababa una escena para la serie de Los Tinelli, la cual comparte con su familia, y deberá ser operada de urgencia en las próximas horas debido a la gravedad del golpe. Se fracturó la muñeca al caerse del caballo y lo contó en redes sociales.

La noticia la informó Pepe Ochoa, el panelista de LAM, quien contó los detalles luego de un enigmático presentado por el mismo. “Estaba en una situación de grabación y sucedió un accidente. Ella siguió, pero cuando terminaron se dio cuenta de que una parte de su cuerpo estaba rota”, contó.

Ochoa confirmó que se rompió la mano mientras montaba a caballo y precisó de profesionales para poder realizarse una placa, donde ahí comprobaron que tenía una fractura y debieron enyesarla para inmovilizar la zona.

Candelaria Tinelli Redes sociales

También contó que tuvo que parar la grabación por el fuerte dolor que sintió en su brazo, ya que en frío comenzó a dolerle más: "Estaba grabando para el reality y se calló de una manera tonta, y siguió”.

Pero, luego de lo contado por Ochoa, la cantante subió una foto con el yeso a Instagram y escribió: “¿Y vos? ¿Cómo arrancaste la semana?”. Lo cierto es que todo quedó grabado y será emitido en la segunda temporada de Los Tinelli.