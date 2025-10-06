6 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Alerta en Brasil por caipirinha adulterada: hay dos muertos y más de 200 casos en estudio

Los afectados presentan síntomas graves como visión borrosa, vómitos, dolores abdominales y sudoración. En los casos más graves se han registrado daños irreversibles en los riñones y el cerebro. San Pablo concentra la mayoría de los casos.

Por
Los afectados ingirieron metanol adulterado

Los afectados ingirieron metanol adulterado, lo que provocó la muerte de dos personas, hasta el momento


Brasil atraviesa un momento emergencia sanitaria luego que se confirmara dos muertes y más de 200 casos bajo investigación por intoxicación tras ingerir bebidas alcohólicas adulteradas con metanol.

La fábrica está en ubicada Campinas, estado de São Paulo.
Te puede interesar:

Inauguran en Brasil la mayor fábrica de mosquitos del mundo para combatir el dengue

Las víctimas, que consumieron tragos como la tradicional caipirinha, fueron contaminadas con una sustancia altamente tóxica utilizada normalmente en la producción de disolventes y pinturas: se trata de una sustancia que al metabolizarse genera compuestos como formaldehído y ácido fórmico, que podría generar la muerte.

A raíz de dicha alerta, el Ministerio de Salud brasileño recomendó evitar ingerir las bebidas alcohólicas destiladas, mientras hospitales y farmacias coordinan medidas de emergencias para tratar a las personas afectadas.

“En mi calidad de ministro y médico, la recomendación es evitar el consumo de productos destilados, especialmente los incoloros, cuyo origen no se conoce con certeza. No estamos hablando de un producto esencial para la vida de las personas. No supone ningún problema para la vida de nadie evitar su consumo”, señaló el ministro de Salud, Alexandre Padilha.

Al mismo tiempo, desde la Agencia Brasileña de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) activaron contactos internaciones “para conseguir fomepizol, un antídoto que no se encuentra” y distribuye etanol farmacéutico manipulado como alternativa, informaron.

Hasta el momento, se confirmó la muerte de dos personas, pero también hay, al menos, siete sospechas, además de los más casos de identificados. El epicentro de los casos se dio en San Pablo, aunque también hay otros en noreste del país, en Pernambuco y Bahía, en el Distrito Federal, donde se encuentra la capital, Brasilia, en Minas Gerais y Mato Grosso do Sul, y en el sur, en Paraná.

Cuáles son los principales síntomas por la intoxicación con metanol

De acuerdo a lo que se informó tras confirmarse la intoxicación con bebidas alcohólicas que tienen metanol, los principales síntomas son visión borrosa o incluso ceguera total, además de náuseas, vómitos, dolores abdominales y sudoración.

En los casos más graves se han registrado daños irreversibles en los riñones y el cerebro, que pueden llegar a provocar la muerte.

El metanol es un alcohol incoloro con olor alcohólico suave, comúnmente utilizado como solvente, combustible o anticongelante en la industria química y no apto para el consumo humano.

Caipirinha, bebidas alcohólicas

Muerte por la intoxicación con metanol: lo vinculan con un crimen organizado

Luego que se confirmara la muerte de dos personas y más de 200 casos bajo sospecha, la policía y asociaciones de consumidores realizan inspecciones masivas en bares, restaurantes y comercios para localizar lotes contaminados.

Por el caso, se detectaron fábricas clandestinas que manipulaban bebidas con metanol y se llevó a cabo la primera detención. Hasta ahora se incautaron más de mil botellas, de las cuales 250 fueron analizadas, y continúan las operaciones en varios estados.

Expertos sospechan que el metanol proviene de distribuidores vinculados al crimen organizado, como el Primer Comando de la Capital (PCC). La producción clandestina y la falsificación de alcohol se duplicaron entre 2016 y 2022, generando pérdidas millonarias para el sector legal y un mercado ilegal que mueve miles de millones de reales al año.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lula Da Silva / Donald Trump

Lula y Trump conversaron por teléfono, negociaron una rebaja de aranceles y acordaron reunirse pronto

La cara de la derrota: Brasil eliminado en primera ronda por 1ª vez en 20 presentaciones.
play

Papelón de Brasil en el Mundial Sub 20 de Chile: fue eliminado en fase de grupos por primera vez en su historia

Israel deportó a Greta Thunberg y otros activistas.

Israel deportó a Greta Thunberg y otros integrantes de la flotilla con ayuda humanitaria a Gaza

Lecornu renunció menos de 24 horas después de formar gobierno.

Renunció el primer ministro de Francia un día después de nombrar su gabinete

De izquierda a derecha, Mary Bunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi.

Entregaron el Premio Nobel de Medicina por un avance que permitiría tratar el cáncer y enfermedades autoinmunes

Donald Trump afirma que está a días de cerrar la primera fase del plan de paz en Gaza

Donald Trump dijo que la primera fase del plan de paz en Gaza debería completarse "esta semana"

Rating Cero

Spider-Man recibirá a Superman en el Universo de Marvel.

Marvel anunció la llegada de Superman a su mundo: su debut será junto a Spider-Man

Taylor Swift volvió a romper récords con su música: ahora con The Life of a Showgirl.

Taylor Swift rompió un récord mundial con The Life of a Showgirl: de qué se trata

Originalmente, la película eliminada iba a ser la primera de la nueva era del UCM, la primera de la Fase 7, la primera estrenada tras Vengadores: Secret Wars. Sin embargo, las dos entregas del equipo de superhéroes fueron retrasadas, Doomsday estaba prevista para mayo de 2025 y Secret Wars para noviembre del mismo año. 

Esta película de Marvel iba a estrenarse después de Avengers 5 pero sería cancelada: cuál es

Hacia la segunda mitad del documental Rockstar: DUKI desde el fin del mundo, disponible en Netflix a partir del jueves, 2 de octubre, el propio Duki resume sobre los versos de “No vendo trap”, su primera canción: “Conté mi vida, lo que yo hacía todos los días.
play

Rockstar, DUKI desde el fin del mundo es el documental que todos ven en Netflix: qué cuenta

Luego de cada gol, publicó mensajes de apoyo y elogios, generando una inmediata reacción de los medios brasileños.

Vincularon a Vinicius Junior con una periodista de Brasil y todo el país habla de ello: de quién se trata

Beto Casella parece decidido a dejar Bendita﻿ luego de muchos años.

El Nueve eligió al reemplazo para Beto Casella: su salida de Bendita es un hecho

últimas noticias

Milei vuelve a jugar al rockstar en plena crisis: quiénes integran La Banda Presidencial que lo acompañará en el Movistar Arena

Javier Milei, en el Movistar Arena: quiénes integran "La Banda Presidencial"

Hace 28 minutos
Luis Caputo junto a Scott Bessent.

Caputo visitó a Scott Bessent en Washington y debatieron detalles del acuerdo con el Tesoro

Hace 30 minutos
La fábrica está en ubicada Campinas, estado de São Paulo.

Inauguran en Brasil la mayor fábrica de mosquitos del mundo para combatir el dengue

Hace 40 minutos
Spider-Man recibirá a Superman en el Universo de Marvel.

Marvel anunció la llegada de Superman a su mundo: su debut será junto a Spider-Man

Hace 50 minutos
Marcela Pagano cargó contra José Luis Espert.

Pagano advirtió que José Luis Espert debe dejar de ser diputado: "No tiene la autoridad"

Hace 59 minutos