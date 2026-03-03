3 de marzo de 2026 Inicio
Video: el momento en que un misil impacta a metros de una cancha en Emiratos Árabes y causa el pánico de los jugadores

El encuentro fue interrumpido porque sonó la alarma de ataque aéreo en la ciudad de Fujariah y se vieron obligados a huir del club.

AP

Un dramático momento se vivió en el ATP Challenger de Fujairah, torneo que se disputa en Emiratos Árabes Unidos, luego de que un misil cayera a pocos metros de la cancha donde se desarrollaba un partido clasificatorio para ingresar al cuadro principal. Como consecuencia, los jugadores debieron abandonar el court.

El encuentro enfrentaba a Daniil Ostapenko y al japonés Hayato Matsuoka. Se disputaba el tercer set de la segunda ronda de la qualy y el partido fue suspendido en el cuarto game cuando sonó la alarma de ataque aéreo. Al instante, los jugadores, el umpire y los ball boys se refugiaron por precaución.

El incidente ocurrió en las inmediaciones del Fujairah Tennis Country Club, en el contexto del conflicto en Medio Oriente. Mientras se desarrollaba el torneo, también se registró un incendio en una refinería de la ciudad, uno de los principales centros de exportación energética del país.

El conflicto bélico también tuvo impacto en el ATP 500 de Dubái, donde algunos jugadores aún permanecen en la ciudad sin poder trasladarse. Entre ellos se encuentran Daniil Medvedev, Tallon Griekspoor, Andrey Rublev, Marcelo Arévalo y Mate Pavic.

