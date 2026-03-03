IR A
Spider-Man: Brand New Day podría aclarar los agujeros que tiene la historia de Hulk en Marvel

El film contará con el regreso de Hulk y podría responder a las grandes preguntas pendientes del personaje desde Avengers: Endgame.

Está confirmado que Mark Ruffalo volverá como Bruce Banner en la cuarta película del Spider-Man de Tom Holland, lo que ya de por sí convierte el estreno en uno de los más interesantes del calendario Marvel. 

  • Desde problemas de derechos que lo relegaron a papeles secundarios hasta la polémica evolución a Smart Hulk en Endgame, Bruce Banner ha vivido una de las rutas más extrañas del universo Marvel.

  • Puede parecer inesperado que sea una película centrada en Peter Parker la que tenga que ordenar el caos Hulk, pero precisamente ahí está el atractivo. Spider-Man siempre ha funcionado como punto de cruce dentro del UCM.

Hay héroes que han tenido una trayectoria limpia dentro del UCM y luego está Hulk, que parece haber atravesado más mutaciones narrativas que gamma en vena. Desde problemas de derechos que lo relegaron a papeles secundarios hasta la polémica evolución a Smart Hulk en Endgame, Bruce Banner ha vivido una de las rutas más extrañas del universo Marvel. Ahora, contra todo pronóstico, Spider-Man: Brand New Day podría convertirse en la pieza clave para resolver las grandes incógnitas que arrastra el gigante esmeralda desde 2019.

Y sí, que sea una película de Spider-Man la que pueda ordenar el caos Hulk tiene algo deliciosamente irónico.

Puede parecer inesperado que sea una película centrada en Peter Parker la que tenga que ordenar el caos Hulk, pero precisamente ahí está el atractivo. Spider-Man siempre ha funcionado como punto de cruce dentro del UCM, desde su participación en Capitán América: Civil War hasta el terremoto multiversal de Spider-Man: No Way Home.

Brand New Day promete un enfoque más terrenal tras el borrado de identidad que sufrió Peter, y la presencia de Banner podría servir como mentor científico en un momento en el que Parker vuelve a reconstruir su vida desde cero. Esa cercanía permitiría conversaciones más íntimas, revelaciones sobre Sakaar o incluso una explicación orgánica sobre por qué el Hulk salvaje regresa en este punto concreto del UCM.

Qué podría aclarar Spider-Man: Brand New Day sobre Hulk en el universo de Marvel

Desde que Banner fusionó su mente con su alter ego verde para convertirse en Smart Hulk, el personaje ha estado en un terreno estable, reflexivo y casi demasiado contenido para lo que muchos esperan del monstruo gamma definitivo. Aquella evolución tenía sentido en el arco emocional del personaje, pero también supuso la pérdida de esa fuerza imprevisible que convertía cada aparición del Hulk clásico en un evento.

Si Brand New Day devuelve al Hulk salvaje, no solo estaremos ante un cambio estético o de poder, sino ante un giro que podría redefinir el futuro del personaje en el UCM.

Más allá del regreso al Hulk clásico, lo que realmente necesita el personaje es claridad. Desde Endgame, la narrativa de Banner ha quedado dispersa, con piezas importantes introducidas y luego prácticamente olvidadas.

En She-Hulk: Abogada Hulka se nos presentó a Skaar, el hijo de Hulk, en una escena final que prometía grandes implicaciones y que, hasta ahora, no ha tenido desarrollo alguno. ¿Qué ocurrió realmente en Sakaar tras los eventos de Thor: Ragnarok? ¿Quién es la madre de Skaar? ¿Cuánto tiempo pasó Banner en ese planeta? Son preguntas que siguen flotando sin respuesta.

A eso se suma el hecho de que Jennifer Walters prácticamente ha desaparecido del mapa narrativo tras su serie, y que el ascenso del Red Hulk en Captain America: Brave New World ocurrió sin que Bruce Banner tuviera participación alguna, a pesar de que el regreso de Samuel Sterns como el Líder conectaba directamente con los eventos de The Incredible Hulk.

Resulta extraño que una película que funcionaba casi como secuela espiritual del Hulk de 2008 no incluyera a Banner, especialmente cuando incluso Betty Ross volvió a escena.

