El Gobierno habilitó toma de deuda por hasta u$s5.000 millones con jurisdicción en tribunales de Nueva York El Ejecutivo autorizó operaciones de financiamiento con entidades financieras internacionales respaldadas por organismos multilaterales de crédito. La medida contempla la prórroga de jurisdicción a tribunales estadounidenses para eventuales litigios. Por Agregar C5N en









El Gobierno habilitó la posibilidad de que los contratos contemplen la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales estaduales y federales de Nueva York. Pexels

El Gobierno autorizó la realización de operaciones de financiamiento por hasta u$s5.000 millones con entidades financieras internacionales y habilitó la posibilidad de que los contratos contemplen la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales estaduales y federales de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

La decisión se implementó a través del Decreto 478/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según se detalla en la norma, el objetivo de la medida es "reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional" mediante préstamos denominados en dólares otorgados por entidades financieras internacionales de reconocida trayectoria y respaldados por garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.

El decreto faculta al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera del sector público nacional, función que ejercen conjuntamente la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas, ambas dependientes del Ministerio de Economía, a instrumentar las operaciones necesarias para concretar el financiamiento.

Los detalles del decreto que habilita toma de deuda por hasta u$s5.000 millones El texto establece que los acuerdos podrán incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales de Nueva York y la renuncia a oponer inmunidad de jurisdicción ante eventuales reclamos vinculados con esos préstamos. No obstante, aclara que la República Argentina no renuncia a la inmunidad de ejecución sobre bienes considerados estratégicos o protegidos por la legislación vigente.