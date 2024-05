Denuncia por mala praxis: se colocó un balón gástrico antes de su boda y murió

La brasileña Laura Fernandes Costa tenía 31 años y quería bajar 8 kilos para verse mejor antes de su casamiento que estaba programado para el 7 de septiembre próximo . Según comentó su novio, Matheus Turchete, al sitio G1: "En realidad, ella no lo necesitaba: " No era obesa, era una persona sana . Quería tener un 'cuerpo de princesa' para la boda y terminó tomando esa decisión”.

El tratamiento se hace sin necesidad de cirugía, endoscopía ni anestesia, ya que consiste en un balón que se insufla con líquido dentro del estómago. Esto da sensación de saciedad, se come porciones más pequeñas y entre los 4 y los 6 meses se elimina naturalmente.

Laura falleció 11 días después de la cirugía de balón gástrico Redes Sociales

La joven pesaba 70 kilos y se operó el 26 de abril en una clínica de Belo Horizonte, en la capital de Mina Gerais. Al día siguiente se sintió mal y vomitó sangre. El 30 de abril trató de contactar al médico Mauro Lúcio Jácome para retirar el aparato de silicona pero no lo logró hasta el 1 de mayo. Finalmente el 2 de mayo se sacó el balón aunque siguió con los fuertes dolores.

Posteriormente, el 6 de mayo la hospitalizaron y operaron de urgencia. Los médicos encontraron que tenía una infección general en su cuerpo y descubrieron una perforación del estómago. Murió la día siguiente.

La familia de Laura aseguró: "La clínica no sólo pudo haberle brindado un mejor apoyo, sino también evitarlo. Los especialistas dijeron que ella no podría haberse sometido a este procedimiento, debido a su Índice de Masa Corporal (IMC), que no respaldaba esta cirugía. Pesaba 70 kilos “.

Laura junto a Matheus con quien iba a casarse el 7 de septiembre Redes Sociales

El descargo del médico denunciado por mala praxis

El médico Mauro Lúcio Jácome es socio director de Clínica Cronos, donde se operó Laura Fernándes Costa. Se solidarizó con el dolor de los familiares y aseguró que se cumplieron todos los requisitos para el procedimiento y fue “sin complicaciones”:

Agregaron: “En relación con los hechos, cabe aclarar que el procedimiento de colocación del balón intragástrico está indicado para pacientes con sobrepeso u obesidad, según la literatura médica (IMC 25/consenso brasileño del balón intragástrico), y todos los requisitos para tal procedimiento fueron cumplidos en el caso en cuestión".

Detallaron que "la clínica fue contratada para realizar el citado procedimiento, realizado el 26/04/2024, por un médico especialista en endoscopia y cirugía desde hace más de 20 años, siendo referente profesional en el área. Es importante aclarar que el Formulario de Consentimiento firmado para la operación describe los posibles riesgos de la operación médica como complicaciones, y todas las pautas y aclaraciones fueron informadas al paciente".

Además, aseguraron que "el procedimiento se desarrolló sin complicaciones y la paciente fue dado de alta con un acompañante, sin síntomas, con regreso previsto para el día siguiente, para seguimiento, pero sin que la paciente se presentara. La paciente no respondió a las llamadas de la clínica para regresar. Posteriormente, a solicitud de la paciente, se le retiró el balón intragástrico, el 02/05/2024, también sin complicaciones. Se suponía que la paciente regresaría a la clínica al día siguiente, 03/05/2024, según lo programado, pero no regresó".

Definieron: "Toda conducta médica queda registrada en la historia clínica de la paciente. La clínica y sus profesionales están a disposición de los familiares o autoridades para brindar cualquier aclaración y presentar toda la documentación necesaria a fin de acreditar la ausencia de error médico, omisión de asistencia o cualquier acto que desacredite la conducta impecable de la clínica y su cuerpo médico”.