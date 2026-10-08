9 de octubre de 2026 Inicio
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Denuncian a un legislador cordobés cercano a Agustín Laje por sus dichos contra el colectivo trans

En la presentación, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) enumeró publicaciones ofensivas en redes sociales, un ataque vinculado a un encuentro nacional de niñeces y juventudes y declaraciones relacionadas con la identidad de género. La entidad sostuvo que esos hechos podrían vulnerar normas nacionales y provinciales.

Martín Talavera
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Martín Talavera
El legislador Gregorio Hernández Maqueda con el presidente Javier Milei en Córdoba. 

El legislador Gregorio Hernández Maqueda con el presidente Javier Milei en Córdoba. 

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La Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) presentó una denuncia penal contra el legislador Gregorio Hernández Maqueda en Córdoba, a partir de publicaciones y declaraciones realizadas entre octubre de 2025 y septiembre de 2026. La entidad pide que se investigue si esos episodios vulneraron normas nacionales y provinciales que protegen a las personas trans.

La nena fue asesinada en noviembre de 2024, en la localidad de Brinkmann.
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Maqueda, quien tiene un vínculo de amistad a Agustín Laje, ocupa una banca en la Legislatura de Córdoba por el distrito único y su mandato se extiende de 2023 a 2027, como parte del bloque Mejor Futuro. Sus intervenciones conforman una ofensiva constante a las políticas de diversidad y los derechos de las personas trans, una discusión que adquirió relevancia a partir de sus publicaciones y declaraciones públicas en el último tiempo.

En una de su últimas aparición en un programa de streaming de la ciudad de Córdoba, en el marco del ataque contra la identidad de género de Florencia de la V por parte de un periodista deportivo Daniel Avellaneda, el funcionario se mostró de acuerdo con el comunicador. A partir de ese episodio, ATTTA reunió también antecedentes previos para que se analicen en conjunto, y no como una frase aislada o una mera diferencia de opinión.

Gregorio Hernández Maqueda fue denunciado por sus reiterados ataques a la comunidad trans.

Gregorio Hernández Maqueda fue denunciado por sus reiterados ataques a la comunidad trans.

Cuáles son los principales puntos de la denuncia contra Gregorio Maqueda

En primera instancia, la denuncia cita un video del 29 de octubre de 2025 frente a la Legislatura, donde Maqueda llamó "manga de degenerados" a organizadores del Congreso Nacional de Niñeces y Juventudes Trans. También dijo que esas actividades "pudren y envenenan el cerebro y la mente" de los niños, según detalló a C5N la abogada Laura Britos, quien impulsó la demanda y también es madre de una adolescencia trans.

El escrito incluye un video del 5 de noviembre pasado, en el que el legislador cuestionó que se "inocularan" ideas a menores, y menciona la marcha frente al shopping Patio Olmos nueve días después, con megáfono y firmas contra el encuentro. En X publicó "Llaryorismo LGBT vs. cordobeses" al referirse a una muestra de banderas de la comunidad LGBTIQ+ en la Legislatura.

En 2026, la demanda cita un proyecto anunciado el 1 de julio para prohibir encuentros en espacios públicos, calificados como "aberración", y un posteo del 27 de julio sobre "wokismo" e "ideología de género". También señala los dichos sobre Flor de la V, cuando sostuvo que no había obligación de "mentir" sobre el "sexo biológico", y la referencia a la "disforia de género".

La Casita Trans de Córdoba participó activamente de la organización Congreso Nacional de Niñeces y Juventudes Trans, encuentro que también fue blanco de los agravios de Gregorio Hernández Maqueda.

La Casita Trans de Córdoba participó activamente de la organización Congreso Nacional de Niñeces y Juventudes Trans, encuentro que también fue blanco de los agravios de Gregorio Hernández Maqueda.

Qué penas prevén las normas y qué inmunidad podría tener

La denuncia invoca distintas figuras del Código Penal y leyes vinculadas con la discriminación y la identidad de género. Si la Justicia considerara que los hechos encuadran en alguno de los delitos mencionados, podrían corresponder penas de prisión y, en determinados casos, inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, ninguna sanción se desprende automáticamente de la presentación.

En el ámbito provincial, el Código de Convivencia de Córdoba contempla sanciones por expresiones discriminatorias que pueden incluir trabajo comunitario, multas o arresto. La eventual aplicación de estas medidas dependerá de que las autoridades determinen si las expresiones denunciadas reúnen los requisitos previstos por la ley.

Otro punto central es la inmunidad de opinión de los legisladores cordobeses. La Constitución provincial establece que no pueden ser perseguidos judicialmente por expresiones realizadas en el desempeño de su mandato, dentro o fuera del recinto. Por eso, deberá evaluarse si los dichos cuestionados están amparados por esa garantía constitucional.

Quién es Gregorio Hernández Maqueda y qué vínculo tiene con Agustín Laje

Gregorio Hernández Maqueda es un abogado cordobés, cuya trayectoria política incluye un paso por la Coalición Cívica y el desarrollo del espacio Mejor Futuro, con el que aparece identificado en la ficha institucional de la Legislatura. Aunque, en 2026 también fue anunciado como afiliado al Partido Demócrata de Córdoba.

Agustín Laje y el legislador cordobés Gregorio Hernández Maqueda, juntos.

Agustín Laje y el legislador cordobés Gregorio Hernández Maqueda, juntos.

El vínculo con el ensayista Agustín Laje es público: Maqueda afirmó en una entrevista que los une una amistad. Laje adquirió notoriedad nacional por sus libros y sus intervenciones en debates sobre feminismo, género y políticas de diversidad, con posturas críticas de la perspectiva de género en la Argentina.

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