Crimen de Aralí Vivas: condenaron a perpetua a la madre, el padrastro y un amigo La Cámara del Crimen de San Francisco, con la participación de jurados populares, dictó la máxima pena para los tres acusados por el abuso sexual y el asesinato de la menor en Brinkmann. El caso también expuso fuertes reclamos contra los organismos de protección de la niñez. Por Agregar C5N en









La nena fue asesinada en noviembre de 2024, en la localidad de Brinkmann. Redes Sociales

La Cámara del Crimen de San Francisco, junto a un jurado popular conformado por ocho ciudadanos, condenó este jueves a prisión perpetua a Rocío Milagros Rauch, a su pareja Ezequiel Matías Simeone y a su amigo Cristian Hernán Varela por el crimen de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada en noviembre de 2024 en la localidad cordobesa de Brinkmann. El tribunal consideró a los tres imputados responsables de homicidio criminis causa y abuso sexual agravado por la edad de la víctima y la participación de más de una persona; en tanto, a la madre de la menor se la halló culpable en calidad de partícipe necesaria y a Simeone se le atribuyó además el delito de incendio.

El hecho se descubrió el 1° de noviembre de 2024, cuando efectivos de bomberos hallaron el cuerpo sin vida de Aralí tras sofocar un incendio originado en la habitación de la vivienda. Las pericias judiciales determinaron que la niña ya había fallecido antes de que comenzaran las llamas a causa de una asfixia manual y que presentaba lesiones compatibles con abuso sexual. De acuerdo con la acusación fiscal, el fuego fue iniciado intencionalmente por Simeone con el objetivo de ocultar los ataques biológicos y eliminar las evidencias del crimen.

El juicio estuvo a cargo de un jurado popular conformado por ocho ciudadanos. Durante el debate oral conducido a puertas cerradas, únicamente Varela decidió declarar ante el tribunal para negar su participación en el asesinato y argumentar que asistía al domicilio solo para comprar estupefacientes. En contraste, tanto Rauch como Simeone se abstuvieron de prestar declaración durante las audiencias. Al momento de conocerse la sentencia, la madre de la víctima estalló en llanto y lanzó gritos e insultos hacia su expareja y los otros dos condenados mientras era custodiada para ser retirada de la sala.

El proceso judicial no solo reconstruyó la mecánica del homicidio, sino que también dejó al descubierto un contexto de extrema vulnerabilidad, violencia y consumo de sustancias en el entorno donde vivían la víctima y sus hermanos. Durante el juicio, familiares de la niña denunciaron que habían realizado presentaciones previas para alertar sobre la situación de riesgo de los menores y lanzaron severas críticas hacia la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), exigiendo que se investigue el accionar y las posibles omisiones de las instituciones estatales.

Tras la lectura de la condena dictada por el tribunal colegiado -integrado por los jueces Guillermo Rabino, Alejandro Acuña y Claudio Requena-, la familia de Aralí expresó su alivio por la aplicación de la pena máxima requerida por la fiscal de Cámara, Consuelo Aliaga Díaz. Betiana Heredia, tutora de los hermanos de la víctima, celebró el veredicto y valoró la respuesta de la Justicia. De esta forma, concluyó el juzgamiento de uno de los casos policiales que mayor conmoción provocó en la provincia de Córdoba.

La casa quemada donde asesinaron a la niña de 8 años. Redes sociales