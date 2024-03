Dengue en Argentina: más de 130 mil casos en todo el país y guardias colapsadas en CABA

Embed - ALERTA DENGUE: HABLA NICOLÁS KREPLAK, MINISTRO de SALUD (PBA)

Además, dialogó con Vladimir, un joven que acompañó a su madre al hospital porque empezó con síntomas desde el lunes pasado. "Empezó con fiebre, dolor de cabeza, al día siguiente vinimos a la guardia para hacer el chequeo. Salió positivo en dengue", aseguró el muchacho.

"Vino a un control para hoy, retirar unos estudios y volver hacerse un análisis de sangre. Está preocupada, alarmada, está con síntomas de vómitos, esperemos que mejore", señaló Vladimir.

Otro de los testimonios que pudo recolectar Salonia, fue la historia de Estella, quién acompañó a su hermano al hospital en un auto particular porque no pudo conseguir un traslado de PAMI. "Vino una médica de PAMI, que no se hizo cargo de nada, que le tomó la temperatura", relató.

Desde el Ministerio de Salud porteño advirtieron que "el dengue vino para quedarse"

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, advirtió que el dengue "vino para quedares" y sostuvo que el país, y en particular Capital Federal, están transitando el año con más casos registrados del que se tenga registro.

En el programa Minuto Uno en C5N con la conducción de Gustavo Sylvestre, el funcionario indicó que "todavía hay tres semanas por delante hasta que llegue el frío en las que seguirán los casos reportados" y explicó que las bajas temperaturas hacen que los huevos que están depositados en el agua no eclosione.

En esa línea, explicó que "es una enfermedad que está acompañando el cambio climático y sobre todo en los países del sur por el desorden socioambiental que es la base para que el mosquito se quede y por eso debemos darle prioridad".

El médico relativizó la gravedad de las personas que son afectadas por el dengue en una segunda oportunidad.

Dengue: vacuna segura y eficaz para los jóvenes

El funcionario destacó que la vacuna para el dengue que se aplica en los jóvenes es "segura y eficaz" y detalló que si bien es una vacuna nueva, que lleva un año en su uso habitual, se recomienda para las zonas endémicas como el norte argentino y Brasil.

En cuanto a la eficacia de la inoculación, remarcó que está demostrada para menores de 60 años, ya que se indica para personas entre 4 y 60 años y aclaró que no hay demostración para los mayores: "En la Ciudad no hay de forma de indicarla porque es para el dengue endémico" y aclaró que en el caso de la ciudad el dengue no es una enfermedad común sino que hubo brotes. Además, que no estaría indicada por la población de edad muy grande de los porteños.