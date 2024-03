Desde el Ministerio de Salud porteño advirtieron que "el dengue vino para quedarse"

En esa línea, explicó que "es una enfermedad que está acompañando el cambio climático y sobre todo en los países del sur por el desorden socioambiental que es la base para que el mosquito se quede y por eso debemos darle prioridad".

Dengue: vacuna segura y eficaz para los jóvenes

El funcionario destacó que la vacuna para el dengue que se aplica en los jóvenes es "segura y eficaz" y detalló que si bien es una vacuna nueva, que lleva un año en su uso habitual, se recomienda para las zonas endémicas como el norte argentino y Brasil.

En cuanto a la eficacia de la inoculación, remarcó que está demostrada para menores de 60 años, ya que se indica para personas entre 4 y 60 años y aclaró que no hay demostración para los mayores: "En la Ciudad no hay de forma de indicarla porque es para el dengue endémico" y aclaró que en el caso de la ciudad el dengue no es una enfermedad común sino que hubo brotes. Además, que no estaría indicada por la población de edad muy grande de los porteños.

Quirós: "No hay saturación del sistema público de salud"

El titular de Salud porteño aclaró que "el sistema público de atención no está saturado" y apuntó que se construyeron 18 unidades febriles que están separadas de las guardias porque la atención del paciente con fiebre es muy particular: "Hay que tomar muestras de sangre y el resultado del recuento de las plaquetas puede durar entre 2 a 4 horas, por eso las colas son para ese tipo de pacientes".

Además, cuestionó los discursos que hablan "de la gravedad" de quienes padecen la segunda afección del dengue: "Hay cierta facilidad en el discurso público que afirma que la segunda afección del dengue es letal". El profesional aclaró en que el haber tenido dengue previamente no agrega riesgo al cuadro de la enfermedad y no se justifica la información de que puede ser mortal.