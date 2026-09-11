11 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Demoras en el Tren Sarmiento: cierran boleterías por falta de agua

Los inconvenientes se presentaron en las estaciones de Paso del Rey, Ramos Mejía, Ciudadela y Caballito. En Liniers apenas permanecen abiertas algunas.

Por

Cinco estaciones presentan problemas.

Usuarios del tren Sarmiento enfrentan serios inconvenientes este viernes tras la confirmación de que solo cinco estaciones mantienen sus boleterías en funcionamiento a lo largo de todo el trazado que une la zona oeste del conurbano con Once.

Te puede interesar:

Bronca entre pasajeros por las demoras en los trenes: "El servicio no mejoró nada con los aumentos"

Entre las causas principales de los cierres se reportaron problemas edilicios y falta de insumos básicos en los puestos de trabajo.

El servicio del ferrocarril Sarmiento atraviesa una jornada de incertidumbre y demoras para miles de pasajeros debido a la habilitación parcial de sus puntos de venta de pasajes y recarga. Según informó Cristian Romero, únicamente cinco estaciones cuentan con boleterías operativas: Once, Liniers, Morón, Merlo y Moreno.

La situación en la estación de Liniers generó particular confusión entre los pasajeros, ya que mientras las boleterías principales permanecen habilitadas, los puestos ubicados sobre el puente metálico debieron cerrar sus puertas. La medida en dicho sector obedeció a la falta de suministro de agua potable, condición que impidió la permanencia del personal en sus lugares de trabajo.

El resto de los paraderos intermedios mantienen sus puestos de venta completamente cerrados. Estaciones de alto tránsito como Ramos Mejía, Ciudadela, Caballito, Haedo y Paso del Rey no cuentan con atención al público en sus ventanillas. Ante este panorama, se recomienda a los usuarios prever alternativas de recarga o consultar el estado de las terminales automáticas antes de iniciar su viaje.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Tarjeta SUBE: otro días con complicaciones para acreditar las cargas

play

Tarjeta SUBE: informaron que la acreditación de recargas "ya funciona con normalidad"

play

App SUBE y SUBE digital: las alternativas para cargar la tarjeta tras la caída del sistema

Este servicio moderno y sustentable se presta con conductoras mujeres.

El bus eléctrico de la Ciudad extiende su recorrido hasta Caminito

El boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires ya roza los $1.000.

Sube el transporte: cuánto cuesta el boleto de tren, colectivo y subte a partir de este martes

La llegada del TramBus cambia la Ciudad.

Cinco calles de la Ciudad de Buenos Aires cambian su sentido de circulación desde la próxima semana

Rating Cero

¿Qué le hizo Cande Vetrano en venganza?

La brutal venganza de Cande Vetrano contra Gimena Accardi cuando salió a la luz la infidelidad

Revelaron qué hizo la China Suárez con una foto del influencer.

Revelaron qué hizo la China Suárez con una foto de Martin Cirio: "Lo odia porque la bautizó 'Tatiana'"

Lali compartió el tráiler de Glaxo. 

Lali Espósito mostró el tráiler de Glaxo, su nueva película: "¡Qué emoción!"

Yanina Latorre reveló la historia detrás del silencio de la mamá de Tini Stoessel.

Yanina Latorre reveló por qué la mamá de Tini Stoessel no habló tras su llegada al país: "Está muy angustiada por..."

El cantante Axel, denunciado por acoso sexual.

El desgarrador descargo de la vestuarista que denunció a Axel: "Escucho 'Celebra la vida' y me descompongo"

De Brito confirmó que la relación existió y no se trató solo de rumores.

Ángel de Brito confirmó el romance que sacudió a la farándula argentina: "El vínculo existió"

últimas noticias

play

Seguí en vivo el discurso de Milei por el Día del Maestro ante docentes y alumnos

Hace 3 minutos
La llegada del TramBus cambia la Ciudad.

Cinco calles de la Ciudad de Buenos Aires cambian su sentido de circulación desde la próxima semana

Hace 21 minutos
El DT de la Selección, Lionel Scaloni, replantea su futuro.

La decisión más difícil de Lionel Scaloni: tras la salida de Samuel, el DT de la Selección replantea su futuro

Hace 24 minutos
play

Accidente fatal en Recoleta: un colectivo atropelló a un peatón en Santa Fe y Carlos Pellegrini

Hace 25 minutos
Sabrina Flax. 

El desafío de ser docente hoy: "No hay enseñanza ni aprendizaje posible si no estás pensando en el otro"

Hace 42 minutos