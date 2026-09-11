Demoras en el Tren Sarmiento: cierran boleterías por falta de agua Los inconvenientes se presentaron en las estaciones de Paso del Rey, Ramos Mejía, Ciudadela y Caballito. En Liniers apenas permanecen abiertas algunas. Por Agregar C5N en









Cinco estaciones presentan problemas.

Usuarios del tren Sarmiento enfrentan serios inconvenientes este viernes tras la confirmación de que solo cinco estaciones mantienen sus boleterías en funcionamiento a lo largo de todo el trazado que une la zona oeste del conurbano con Once.

Entre las causas principales de los cierres se reportaron problemas edilicios y falta de insumos básicos en los puestos de trabajo.

El servicio del ferrocarril Sarmiento atraviesa una jornada de incertidumbre y demoras para miles de pasajeros debido a la habilitación parcial de sus puntos de venta de pasajes y recarga. Según informó Cristian Romero, únicamente cinco estaciones cuentan con boleterías operativas: Once, Liniers, Morón, Merlo y Moreno.

La situación en la estación de Liniers generó particular confusión entre los pasajeros, ya que mientras las boleterías principales permanecen habilitadas, los puestos ubicados sobre el puente metálico debieron cerrar sus puertas. La medida en dicho sector obedeció a la falta de suministro de agua potable, condición que impidió la permanencia del personal en sus lugares de trabajo.

El resto de los paraderos intermedios mantienen sus puestos de venta completamente cerrados. Estaciones de alto tránsito como Ramos Mejía, Ciudadela, Caballito, Haedo y Paso del Rey no cuentan con atención al público en sus ventanillas. Ante este panorama, se recomienda a los usuarios prever alternativas de recarga o consultar el estado de las terminales automáticas antes de iniciar su viaje.