Defender los derechos en la calle: tres historias del primer paro general al gobierno de Javier Milei

Mientras ellos se mezclaban con la gente, Pablo Moyano y Héctor Daer se dirigían a la masa desde el escenario. El secretario general adjunto del gremio de Camioneros advirtió que la primera medida del gobierno de Milei fue "ajustar a los trabajadores" y marcó que ningún diputado peronista "puede votar este DNU ni esta Ley Ómnibus".

marcha paro cgt 24 de enero Hubo una fuerte presencia de la policía federal en los alrededores del Congreso de la Nación. Camila Alonso Suárez

En tal sentido, le solicitó a los legisladores "que tengan dignidad, que tengan principios, que no traicionen a los trabajadores, que no traicionen la doctrina del peronismo que es defender a los laburantes, a los que menos tienen y a los jubilados".

Eduardo, jubilado de 78 años: "No les tengo miedo"

Solo, con su cartel con un criticas al DNU y a la Ley Ómnibus, Eduardo se topó con los micrófonos de C5N y contó por qué fue hasta el Congreso. "Tengo bronca y ganas de hablar por todo lo que pasa", comenzó el hombre.

“Me siento comprometido porque nos están avasallando de todas formas. Cobro 160 mil pesos incluido el bono que nos venía dando el Gobierno anterior. Pero nos han devaluado un 118%, eso equivale a que nos han duplicado el costo de nuestros alimentos, los medicamentos es casi imposible vivir esto”, agregó.

"Vine solo en colectivo no me trajo nadie", contó y luego lamentó que "después de tanto años es lamentable que con la ignorancia de toda la gente se haya votado lo que votó. Por desconocimiento, por no leer la historia, por no saber que ha pasado en el país años anteriores”.

jubilado historia.jpg Eduardo.

Eduardo, que vive solo y no tiene hijos, comentó que desde que asumió Milei en diciembre tuvo que modificar varias cosas en su día a día. "Yo antes pagaba un kilo de pan $400 y hoy vale $1.600. Compraba un kilo de carne $2.500 ahora vale 6 mil, 7 mil, para mis recursos hoy es imposible”.

“Yo no tengo ayuda externa, doy gracias que tengo mi vivienda que me la pude comprar hace añares fruto de mi trabajo. Desde los 15 años que trabajo, nunca dependí de un plan, nada”, aclaró.

Además recordó que lo que pasa en la Argentina "la viví con (Carlos) Menem, destruyeron el país, lo mismo que hizo (Mauricio) Macri y ahora nuevamente tener que venir a discutir y pelear, no entiendo lo que le pasa al pueblo”.

Analía, trabajadora de 51 años: "Vengo a defender los derechos de todos"

Analía es madre y volvió a trabajar hace seis meses, después de criar a sus hijos. "Vengo a defender los derechos de todos no solamente de los trabajadores, vengo porque mis hijos puedan vivir en una patria que se merecen”, fueron sus primeras palabras.

Sobre la masiva movilización consideró que "la gente se tiene que expresar con libertad para defender los derechos los cuales hoy en día se están avasallando”.

marcha paro cgt 24 de enero Analía. Camila Alonso Suárez

Cuestionó al gobierno de Javier Milei porque "es todo terrible, ellos decían que iban a bajar la inflación y la subieron". "Por su puesto que yo no estaba para nada de acuerdo con lo que ellos decían y sus políticas que ahora está implementando. Yo ya me lo veía venir, yo lo viví en el 2001, en 1989 con Menem, la viví con Macri y ahora lo estamos viviendo de vuelta. Vuelve recargado”, detalló.

Sobre el futuro, Analía confesó tiene "miedo de que pasen muchas cosas". "Vos pensá que los derechos como trabajadores que tenemos, se pueden perder. Cuando se empiecen a implementar todos estos aumentos que se están generando y todos los meses vamos a tener, se va sentir mucho más”, agregó.

Sobre el final y pese a creer que "la gente cada vez está más descreída de todo y hay poca memoria, no hay pensamiento crítico y poca educación”, tiene esperanza que la organización en la calle cambie las cosas.

Alma, estudiante de 24 años: "Me generó mucha angustia la elección de Milei"

Alma caminaba por la plaza junto a un grupo de compañeros de la organización Patria Grande y accedió a hablar con C5N. "Me generó mucha angustia la elección de Milei, mi abuela por ejemplo está con temas de la jubilación, mi familia también no la está pasando bien", comenzó su relato la joven que se recibió recientemente en el Enerc (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica), que ahora también está bajo amenaza de cierre.

En ese lugar "estudié, me formé y hoy por hoy tengo trabajo y bueno, creo que hoy va hacer muy difícil", explicó. Para luego agregar que “si se desfinancia el Incaa, el Enerc, donde muchos cineastas hicieron sus primeras películas, sin el apoyo de eso todo se hace muy difícil”.

mujer joven marcha.jpg Alma.

“Más allá de eso lo que más me preocupa es la pobreza", detalló la joven que también participó de distintas acciones solidarias en los últimos meses. "Vine al Congreso en Navidad, con la campaña de Argentina Humana y la verdad es que hay una realidad de cada vez más gente comiendo y viviendo en la calle”.

A su vez señaló la solidaridad que tiene tener la ciudadanía donde "hay que bancar las cosas que quizá no tiene tanto que ver con nosotros pero sí afecta a los demás”.

Sobre la juventud, Alma creer que "está dormida" pero también "el peronismo tiene que revisar un montón de cosas". "Considero que hay que hacer una reflexión profunda sobre lo que esta pasando y también lo que pasó con el gobierno anterior”, añadió.