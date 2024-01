Multitudinaria movilización contra el ajuste de Javier Milei: la CGT pidió a los diputados que rechacen el DNU y la Ley Ómnibus

La movilización, que tuvo como consigna "la Patria no se vende", se realizó en el marco del paro general convocado para este miércoles desde las 12 del mediodía hasta la medianoche , en la primera gran medida de fuerza en contra del nuevo gobierno.

Según estimaciones de la CGT, alrededor de 1.500.000 personas marcharon en todo el país, ya que además se realizaron actos en otros puntos, como Rosario, San Carlos de Bariloche o en la Plaza Cabral de Corrientes.

Los primeros manifestantes arribaron al Congreso cerca de las 8 para comenzar a congregarse en las afueras de donde se preveía que la Cámara de Diputados sesione el proyecto de Ley Ómnibus el jueves luego de que obtenga dictamen, aunque finalmente la reunión de los legisladores no se llevará a cabo. Luego, alrededor de las 15, comenzó la desconcentración pacíficamente y sin registrarse mayores inconvenientes.

Por su parte, y en un hecho paradójico, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, había advertido sobre la movilización que el Gobierno "va a cumplir el protocolo" para mantener el orden público en la manifestación, como prohibir que se corten las calles. Sin embargo, en distintas esquinas la Policía obstruyó las arterias en la zona del Congreso que imposibilitaban una circulación normal en el lugar.

Corte Puente Pueyrredón Twitter: Alertas Tránsito

"La casta es el pueblo"

Frente a las cámaras de C5N, una de las expresiones más habituales de los participantes de la marcha fue "la casta es el pueblo", en referencia a que una de las mayores promesas de Milei en la última campaña electoral fue que el ajuste se iba a aplicar a funcionarios, pero después, tras su asunción, recayó mayormente sobre la población. "Nos está haciendo pasar hambre, soy jubilada y no llego a fin de mes", lamentó una mujer.

"Milei está muy equivocado. Está loco. No preciso remedios pero lucho para los jubilados", agregó otra mujer en Mar del Plata, donde también se llevó a cabo la manifestación contra la administración de La Libertad Avanza.

Pablo Moyano y Héctor Daer fueron los principales oradores de la marcha

Durante el acto, el secretario general adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, advirtió que la primera medida del gobierno de Milei fue "ajustar a los trabajadores" y marcó que ningún diputado peronista "puede votar este DNU ni esta Ley Ómnibus".

En tal sentido, pidió a los legisladores "que tengan dignidad, que tengan principios, que no traicionen a los trabajadores, que no traicionen la doctrina del peronismo que es defender a los laburantes, a los que menos tienen y a los jubilados".

Pablo Moyano en el acto del paro general de la CGT 24-01-24 Pablo Moyano. Télam

También apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, ya que expuso que es "el mismo que fugó 45.000 millones de dólares" durante el gobierno de Mauricio Macri y "tendría que estar desfilando por Tribunales". En este marco, alertó que "si llevan adelante estas medidas de hambre, ajuste y despidos, los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar al ministro en andas, pero para tirarlo al Riachuelo y que cambie este modelo".

A su turno, el cotitular de la CGT, Héctor Daer, se sumó a los cuestionamientos del DNU y el proyecto de Ley Ómnibus y expresó que "una cosa es andar con una motosierra en la camioneta, pero otra cosa es gobernar. Es necesario templanza, enfrentar el debate y tener equilibrio para poder gobernar".

En este marco, alertó sobre las determinaciones de la gestión de La Libertad Avanza al manifestar que "con la libertad quieren vender todas las empresas del Estado como Aerolíneas Argentinas". También indicó un objetivo del Gobierno: "Nos quieren meter a todos presos".

Héctor Daer Héctor Daer.

Qué dice el documento de la CGT

Defensa de los derechos civiles, sociales y laborales de nuestra Nación

Este 24 de enero es de todos: de las Trabajadoras y Trabajadores ocupados, desocupados y de la economía popular, de los jubilados, de los estudiantes, de los movimientos sociales, de los hombres y mujeres de la cultura, de la ciencia, de los profesionales, de los pequeños y medianos empresarios y productores, de los sacerdotes de nuestros barrios populares, y de todos los habitantes del pueblo de la Nación Argentina.

Que nadie se llame a equívoco, esta multitudinaria concentración es en defensa de nuestros derechos, de la división de poderes, de la democracia y de la Constitución Nacional.

Es la demostración real de la profunda preocupación que nos causa que se pretendan reformar más de 600 leyes, el Código Civil y Comercial y el Código Penal a través de un DNU absolutamente inconstitucional y de una Ley Ómnibus que, sin debate, pretende imponerse con la fuerza de las necesidades económicas de todos los sectores.

Ningún trabajador puede desconocer la crisis social y económica que estamos viviendo, la inflación erosiona los ingresos de todos y dispara los precios a niveles inaccesibles, pero ninguna crisis puede ser la oportunidad para arrasar con los derechos fundamentales de todos los argentinos.

Que nadie los confunda no defendemos privilegios, ni prebendas, defendemos el derecho a trabajar dignamente, el derecho a una jubilación digna, el derecho a la protección social, el derecho a la salud, el derecho al desarrollo económico, el derecho a explotar nuestros recursos naturales, el derecho a manifestarnos y protestar, el derecho al desarrollo cultural y científico.

Sin una sola razón valedera pretenden imponer a “Todo o Nada”, un DNU que la Justicia Laboral ha detenido y una Ley Ómnibus que no puede debatirse contra reloj por la incontable cantidad de materias que abarca.

Las sociedades se transforman con diálogo y consenso, en cada sector social, económico y productivo hay interlocutores legítimos para ofrecer opiniones valederas, no se pueden imponer cambios de semejante envergadura y de tan variada temática en plazos perentorios bajo amenaza de sufrir consecuencias económicas más severas aún.

El DNU y la Ley ómnibus:

- Ponen en riesgo a nuestras pequeñas y medianas industrias.

- Atropellan y desconocen garantías constitucionales individuales, derechos colectivos y derechos laborales.

- Castigan al comercio del mercado interno.

- Ponen en riesgo la soberanía territorial, económica, alimentaria y ambiental

- Desfinancian la salud pública, la educación pública, la investigación, las estructuras científicas y las instituciones culturales

- Vulnera el Código Civil

- Desprecian y se desentienden de los adultos mayores jubilados

- Habilitan la privatización de las empresas estatales a solo firma, enajenando así el patrimonio público

- Autorizan la extranjerización de nuestros recursos naturales y toda la arquitectura jurídica que sustenta el desarrollo nacional

- Pretenden arrogarse la suma del poder para el Presidente, desconociendo el orden republicano.

- Desguazan al Estado, para quitarle su potestad de regulación.

- Generan inseguridad jurídica desalentando las inversiones.

- Construyen un aparato represivo y reformas del código penal, que no están al servicio de la seguridad de los ciudadanos, ni para combatir el delito y el narcotráfico, sino sólo al servicio de reprimir las protestas sociales y las manifestaciones gremiales y políticas.

Un enorme dispositivo jurídico, llevado adelante de manera autoritaria, pensado en favor de minorías económicas y financieras, y en desmedro de la enorme mayoría de la población. Diseñado por y para favorecer a grupos económicos, para realizar una brutal transferencia de ingresos desde la mayoría de la sociedad a una ínfima minoría.

Un ajuste salvaje, que no va a corregir nada de lo que se debe corregir; sino que va a agravar todos los problemas existentes.

Diputados y Senadores con independencia de los partidos políticos a los que pertenecen deben fortalecerse con esta marcha multitudinaria, para honrar el mandato político recibido y defender con su voto la división republicana de los poderes y la Constitución Nacional.

Hoy vemos como el Gobierno busca romper con el contrato social mediante políticas y reformas que solo buscan avasallar los derechos y conquistas del pueblo argentino

Reafirmamos nuestra convicción sobre la importancia del dialogo social como la única herramienta para crecer con equidad, y que permite elaborar una estrategia sustentable para lograr desarrollo, producción y trabajo digno, con justicia social.

Nos hacemos cargo, cada uno en la medida que nos corresponde, de las cuentas pendientes y de los graves problemas que cargamos como sociedad y que debemos solucionar. Pero reafirmamos que la búsqueda de esas soluciones debe contemplar necesariamente el respeto a las leyes, a la convivencia democrática y al bien común

Los derechos civiles, sociales y laborales no se compran ni se venden ni se imponen: los derechos se conquistan y se defienden.

Es necesario reemplazar la grieta por la unidad nacional reafirmando que la Patria es de todos; y no se vende !!!!!!!

Gracias a todas y cada una de las personas que hoy estamos en esta Plaza, gracias a la solidaridad internacional por su apoyo permanente.

Estamos hoy acá porque creemos en un país con Justicia Social.

Ley Ómnibus: por qué no habrá sesión esta semana en Diputados

La Cámara de Diputados no tendrá sesión esta semana, según comunicó el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Tras obtener dictamen sobre la Ley Ómnibus en el plenario de comisiones, el oficialismo tomó esa resolución porque no cuenta con la cantidad de votos necesarios para imponerse en el debate particular de las retenciones al campo, la nueva fórmula jubilatoria y la transferencia del Fondo de Sustentabilidad.

"Se decidió que esta semana no haya sesión. Lo acaba de comunicar el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem", detalló el periodista Mauro Federico en Argenzuela sobre la resolución que tomó la gestión libertaria.

Martín Menem Martín Menem.

"Una fuente muy importante del Gobierno, que es una de las referencias me dice que no tiene número para sacar retenciones, fórmula jubilatoria ni transferencia de Fondo de Sustentabilidad al Tesoro Nacional", explicó el especialista en política nacional del programa de C5N.

En la misma línea, Federico expuso que la postura de La Libertad Avanza se debe a que "queda limitada su capacidad de privatización y su posibilidad de vender activos sin autorización del Congreso. Por eso postergan la sesión para la semana que viene".