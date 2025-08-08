8 de agosto de 2025 Inicio
Será feriado el jueves 14 de agosto en 2025: qué se celebra y a quienes alcanza

La noticia fue recibida con entusiasmo, especialmente para quienes ya planean aprovechar la jornada para descansar.

Agosto tiene varios feriados.

En pleno mes de agosto se confirmó un nuevo día libre que permitirá a un grupo específico de personas disfrutar de un descanso extra. Este día no figura entre los feriados nacionales tradicionales, pero tiene una fuerte carga simbólica y cultural para una determinada comunidad.

Se tendrá un fin de semana extendido de tres días consecutivos.
Con el calendario oficial ya actualizado, muchos se preguntan qué se conmemora exactamente. Como ocurre en otras ocasiones, no todos los trabajadores estarán alcanzados por la medida, lo que genera curiosidad sobre a quiénes sí beneficia.

Por qué es feriado el jueves 14 de agosto en 2025 y quiénes lo pueden aprovechar

El próximo jueves 14 de agosto de este año, tendrán feriado quienes trabajan en la administración pública y el Banco Provincia de:

  • Bartolomé Bavio, Magdalena: aniversario fundacional
  • Quilmes: aniversario fundacional

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
