Será feriado el jueves 14 de agosto en 2025: qué se celebra y a quienes alcanza La noticia fue recibida con entusiasmo, especialmente para quienes ya planean aprovechar la jornada para descansar.







Agosto tiene varios feriados.

En pleno mes de agosto se confirmó un nuevo día libre que permitirá a un grupo específico de personas disfrutar de un descanso extra. Este día no figura entre los feriados nacionales tradicionales, pero tiene una fuerte carga simbólica y cultural para una determinada comunidad.

Con el calendario oficial ya actualizado, muchos se preguntan qué se conmemora exactamente. Como ocurre en otras ocasiones, no todos los trabajadores estarán alcanzados por la medida, lo que genera curiosidad sobre a quiénes sí beneficia.

El próximo jueves 14 de agosto de este año, tendrán feriado quienes trabajan en la administración pública y el Banco Provincia de:

Bartolomé Bavio, Magdalena: aniversario fundacional

aniversario fundacional Quilmes: aniversario fundacional

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre