Será feriado el jueves 14 de agosto en 2025: qué se celebra y a quienes alcanza

En pleno mes de agosto se confirmó un nuevo día libre que permitirá a un grupo específico de personas disfrutar de un descanso extra. Este día no figura entre los feriados nacionales tradicionales, pero tiene una fuerte carga simbólica y cultural para una determinada comunidad.
Con el calendario oficial ya actualizado, muchos se preguntan qué se conmemora exactamente. Como ocurre en otras ocasiones, no todos los trabajadores estarán alcanzados por la medida, lo que genera curiosidad sobre a quiénes sí beneficia.
Por qué es feriado el jueves 14 de agosto en 2025 y quiénes lo pueden aprovechar
Pixabay
El próximo jueves 14 de agosto de este año, tendrán feriado quienes trabajan en la administración pública y el Banco Provincia de: