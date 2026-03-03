3 de marzo de 2026 Inicio
Derrumbe en Parque Patricios: Huracán y Belgrano jugarán hoy a puertas cerradas y sin público

La decisión llegó luego del resultado del peritaje en el estadio Tomás Adolfo Ducó por el derrumbe ocurrido en un edificio que obligó a desalojar a 200 vecinos. El encuentro del Torneo Apertura se disputará esta tarde puertas cerradas sin público a pedido de Defensa Civil.

El encuentro está programado para las 19.15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó. 

La organización del Torneo Apertura de la Liga Profesional decidió llevar a cabo el encuentro entre Huracán y Belgrano a puertas cerradas y sin público este martes por la tarde, debido al derrumbe en el barrio porteño de Parque Patricios del Complejo Habitacional que se ubica detrás del estadio Tomás Adolfo Ducó.

Tras el derrumbe, los vecinos de la zona afectada pidieron la suspensión del partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura, ya que temen que la presencia de público en las tribunas del estadio de Huracán provoque vibraciones que agraven el derrumbe. Ante esta situación, se realizó un peritaje en el estadio Tomás Adolfo Ducó y en sus alrededores que determinó que existe riesgo de colapso por lo que a pedido de Defensa Civil, se decidió jugar el partido sin público y a puertas cerradas.

El complejo habitacional está ubicado en Avenida Suárez y Mafalda y cuenta con tres pisos, donde se desplomó el techo del estacionamiento en el subsuelo. A raíz del derrumbe, 200 personas fueron evacuadas y una mujer de 38 años recibió asistencia con oxígeno en el lugar, ya que se negó a ser trasladada al Hospital Penna. Bomberos y personal de Defensa Civil trabajaron en la zona, donde persiste el riesgo de colapso, por lo que se está evaluando la estructura.

El derrumbe no solo obligó a evacuar a los residentes de la zona afectada, sino también a los habitantes de un edificio lindero, como medida preventiva ante el riesgo de nuevos desprendimientos. Además, el colapso provocó la destrucción de 65 vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones.

A pesar de la magnitud del incidente, no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad, aunque la situación generó gran preocupación entre los vecinos. Las autoridades continúan trabajando en el lugar para evaluar el estado de las estructuras comprometidas y garantizar la seguridad en el área. “Las personas fueron evacuadas y los suministros se cortaron, todo de forma preventiva”, expresó el jefe de bomberos y agregó: Seguramente un arquitecto o un ingeniero evalúe la estructura y dé el visto bueno para que las personas puedan regresar”.

