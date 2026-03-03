¿Nueva pareja? Alejandro Sanz estaría en una relación con la actriz Stephanie Cayo La dupla fue vista durante la gira sudamericana 2026 y un gesto sobre el escenario reavivó las versiones de romance. + Seguir en







¿Nueva pareja? Alejandro Sanz estaría en una relación con Stephanie Cayo

Coincidieron en varias fechas de la gira sudamericana 2026 en Colombia y Ecuador.

La actriz fue vista en zonas privilegiadas, muy cerca del escenario.

Se la observó grabando el show y compartiendo con el equipo del cantante.

En un concierto en Guayaquil, Sanz la habría tomado de la mano al finalizar el espectáculo. ¿Nueva pareja? Alejandro Sanz estaría en una relación con Stephanie Cayo: el cantante español y la actriz peruana despertaron rumores de romance tras coincidir en varias fechas de la gira sudamericana 2026.

Las imágenes difundidas por la TV peruana y replicadas en redes sociales muestran gestos de cercanía que encendieron las especulaciones. Ambos estarían solteros y hasta el momento no confirmaron una relación sentimental.

No es la primera vez que ambos son vinculados. A fines de 2023 ya había circulado una fotografía que desató especulaciones, aunque en ese momento la actriz aclaró que solo mantenían una amistad. Hasta ahora, ninguno de los dos confirmó oficialmente un romance. Sin embargo, las coincidencias en la gira y las imágenes difundidas mantienen a los fans atentos a cada aparición pública.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo Cuáles son los rumores de relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo Las versiones comenzaron a circular luego de que la actriz fuera vista en zonas privilegiadas durante conciertos del intérprete de “Pisando Fuerte” en Colombia y Ecuador. El tema fue abordado en el programa Magaly TV La Firme, conducido por Magaly Medina, donde se analizaron imágenes captadas durante el show del 14 de febrero en el Movistar Arena de Colombia, fecha que coincidió con el Día de San Valentín.

Los detalles que alimentaron las versiones

Stephanie Cayo fue vista muy cerca del escenario, en un sector que no correspondería al público general.

Se la observó grabando el show, aplaudiendo y compartiendo con integrantes del equipo del cantante.

Posó junto a Sanz con naturalidad ante las cámaras.

En el concierto realizado el 21 de febrero en Guayaquil, el artista habría tomado su mano al finalizar el espectáculo para retirarse del escenario. Ese último gesto fue el que más comentarios generó en redes sociales, ya que muchos usuarios interpretaron la escena como una señal de confianza y cercanía.