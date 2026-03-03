Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento y comienza a recordar su historia: esta es la emotiva película que es tendencia en Netflix

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento y comienza a recordar su historia: la plataforma Netflix volvió a sorprender con una emotiva película que es tendencia por su tono conmovedor y ya se posiciona entre lo más visto.
Con una duración de 92 minutos, el film combina drama, nostalgia y ternura, con una mirada honesta sobre la madurez y las segundas oportunidades.
Se trata de un drama romántico protagonizado por dos figuras legendarias de Hollywood y dirigido por Richard Loncraine. La produccion sigue a Ruth y Alex, un matrimonio que lleva más de 40 años viviendo en el mismo departamento en Brooklyn, Nueva York.
El problema surge cuando la edad comienza a pesar y el edificio —que no tiene ascensor— se convierte en un obstáculo diario. Ante la decisión de mudarse, ambos inician un proceso cargado de recuerdos, emociones y reflexiones sobre el amor, el paso del tiempo y los cambios inevitables de la vida. Mientras esperan ofertas de posibles compradores, la historia alterna entre el presente y momentos del pasado que construyeron su vínculo.
Una pareja enfrenta un drama inesperado cuando, después de 40 años viviendo en el mismo departamento sin ascensor en Brooklyn, intenta vender su vivienda para comprar una nueva, describe la sinopsis oficial.
El avance muestra la dinámica cotidiana del matrimonio, el humor que sostiene su relación y la tensión que genera la venta del departamento. Entre miradas cómplices y diálogos cargados de ironía, la película anticipa una historia sencilla pero profundamente humana.
El gran atractivo del film es su elenco principal:
La química entre ambos actores fue destacada por la crítica internacional, que resaltó la naturalidad y complicidad con la que interpretan a una pareja en sus años dorados.