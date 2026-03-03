IR A
Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento y comienza a recordar su historia: esta es la emotiva película que es tendencia en Netflix

Con una duración de 92 minutos, el film combina drama, nostalgia y ternura, con una mirada honesta sobre la madurez y las segundas oportunidades.

Con una historia cálida, actuaciones sólidas y una mirada sensible sobre el amor en la madurez, Memorias de Manhattan se convierte en una de esas películas ideales para quienes buscan una propuesta emotiva y reflexiva en Netflix.

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento y comienza a recordar su historia: la plataforma Netflix volvió a sorprender con una emotiva película que es tendencia por su tono conmovedor y ya se posiciona entre lo más visto.

Se trata de un drama romántico protagonizado por dos figuras legendarias de Hollywood y dirigido por Richard Loncraine. La produccion sigue a Ruth y Alex, un matrimonio que lleva más de 40 años viviendo en el mismo departamento en Brooklyn, Nueva York.

El problema surge cuando la edad comienza a pesar y el edificio —que no tiene ascensor— se convierte en un obstáculo diario. Ante la decisión de mudarse, ambos inician un proceso cargado de recuerdos, emociones y reflexiones sobre el amor, el paso del tiempo y los cambios inevitables de la vida. Mientras esperan ofertas de posibles compradores, la historia alterna entre el presente y momentos del pasado que construyeron su vínculo.

Memorias de Manhattan

Sinopsis de Memorias de Manhattan, la emotiva película que llegó a Netflix

Una pareja enfrenta un drama inesperado cuando, después de 40 años viviendo en el mismo departamento sin ascensor en Brooklyn, intenta vender su vivienda para comprar una nueva, describe la sinopsis oficial.

Tráiler de Memorias de Manhattan

Embed - Memorias de Manhattan (5 Flights Up) - Trailer Oficial Subtitulado

El avance muestra la dinámica cotidiana del matrimonio, el humor que sostiene su relación y la tensión que genera la venta del departamento. Entre miradas cómplices y diálogos cargados de ironía, la película anticipa una historia sencilla pero profundamente humana.

Reparto de Memorias de Manhattan

El gran atractivo del film es su elenco principal:

  • Diane Keaton
  • Morgan Freeman

La química entre ambos actores fue destacada por la crítica internacional, que resaltó la naturalidad y complicidad con la que interpretan a una pareja en sus años dorados.

