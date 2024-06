Decepción y enojo por el voucher educativo del Gobierno: "Prometieron algo que no están cumpliendo"

La cartera que encabeza la ministra Sandra Pettovello, que atraviesa un feroz tembladeral interno desatado por el escándalo de los alimentos, comenzó a pagar los vouchers educativos con demoras, debido a que previo al anuncio de que desde el 20 de mayo empezarían a abonarse, se publicó en el sitio oficial del Gobierno que "los beneficiarios que se inscriban y sean validados por las instituciones educativas entre el 3 y el 18 de abril recibirán el primer pago a comienzos de mayo y los siguientes en junio y julio".

En tal sentido, sobre un segundo grupo de solicitantes, en el sitio se había agregado que "quienes se inscriban del 19 de abril al 2 de mayo y sean validados por las instituciones educativas entre el 19 de abril y el 10 de mayo recibirán el primer y el segundo pago en junio y el tercero en julio".

A pesar de que en algunos casos el pago se efectuó correctamente, otros peticionarios advirtieron que no se les abonó o el depósito fue menor al correspondiente. También se registraron confusiones por la cobertura del voucher educativo, debido a que no se trata de la mitad de la cuota en total como interpretaron algunos padres, sino el 50% del valor del arancel programático de jornada simple.

"Me pagaron el voucher. Gracias por nada", "el voucher es una joda", "sólo me alcanza para comprarle dos paquetes de galletitas", "realmente son una mentira" y "que el Gobierno me explique qué hago" fueron algunos de los comentarios de los solicitantes que expusieron su malestar en las redes sociales.

C5N se comunicó con distintas familias que remarcaron las anomalías en la entrega del voucher educativo. Julián, padre de un alumno que reside en la localidad platense de Arturo Seguí, reclamó que el Gobierno no le pagó: "El pedido lo hicimos el 4 de abril. Ahí cargamos a nuestras dos hijas. Nos apareció un comprobante de que ya estaban inscriptas y a partir de ahí no tuvimos más noticias. No recibimos nada. Los dos trámites me figuran como en evaluación. No es sólo con nuestro caso, hay varios en los que figura así y no cobraron".

Sandra Pettovello La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Redes sociales

En esta línea, detalló el monto que les deberían abonar y expuso su resignación. "El arancel programático cuando lo pedimos estaba casi $14 mil, aunque después aumentó. Lo que reconocían era la mitad de eso. El establecimiento educativo dice que presentaron todo y que no saben por qué no cobramos. Estamos más resignados que otra cosa. Pensamos que no lo vamos a cobrar. Lo encararon mal y prometieron algo que no están cumpliendo. Lo anunciaron con bombos y platillos y es algo que dura poco y además pagan una miseria", lamentó.

Por su parte, una madre de La Plata, que pidió mantener el anonimato, aseguró que recibió un mail con la confirmación de que el dinero se le acreditaría el 27 de mayo, aunque finalmente no recibió el pago: "Me anoté el 3 de abril para mi hija que está en la primaria. Entré a la página después de la inscripción y marca que sigue en evaluación. Sin embargo, me llegó el mail como que lo iba a cobrar pero todavía no se me depositó. La verdad que no entiendo. Lo que nos pagarían sería $6.700, algunos compañeros de mi hija cobraron eso".

Incluso, manifestó que tuvo dificultades en el acceso al sitio para chequear el estado de su pedido. "Intenté entrar a la página algunas veces para chequear la solicitud y no podía ingresar, me marcaba que el CUIL ni siquiera estaba registrado ni tampoco podía restablecer la contraseña. Por este motivo envié un mail hace tres semanas y nunca me respondieron", expresó.

En tal sentido, otra familia platense señaló que recibió un monto del voucher educativo que es menor al que le corresponde: "Cobramos $7.459 por un pedido para mi hija que va al primer año de la secundaria cuando el arancel programático de marzo fue de $19.126, por lo que no llega al 50%. Vimos comentarios de gente que dijo que cobró menos que nosotros y otros que más".

"Si vamos a reclamar no podemos esperar nada de este Gobierno. Además en la solicitud había preguntas que no tenían nada que ver con lo que estábamos pidiendo. Cuando terminamos nos aparecía que se iba a evaluar y después quedó ahí. No se actualizó, sino que nos llegó un mensaje de texto que decía que se me iba a acreditar en la cuenta en la que cobro el SUAF", agregó Angie.

También Yanina, otra madre, marcó que en marzo abonó $15.618 por el arancel programático para su hijo que asiste a un establecimiento de la ciudad de Ensenada. No obstante, afirmó que le pagaron sólo $7 mil por el voucher educativo.

vouchers educativos Distintas familias manifestaron problemas con el voucher educativo. Pexels

La furia de las familias por los montos del voucher educativo: "Es una burla y un destrato"

Por otro lado, las familias manifestaron su enojo debido a que si bien cobraron correctamente el voucher educativo, consideraron que es insuficiente. Un padre de la ciudad de Berisso expuso en diálogo con este medio el monto que le acreditaron y advirtió que es deficiente: "Me pagaron $6.375. Al principio pensé que me dieron una parte y después de dos o tres días que me iban a dar otra".

"Pago $38 mil el establecimiento al que va mi hija. Tengo enojo. Esto es una tomada de pelo. Me parece una burla y un destrato. En las redes sociales leí infinidades de casos de gente que se quejaba que le dieron una ayuda escasa", aseveró Germán.

Por su parte Diego, otro padre de la ciudad de Rosario, manifestó que abona $60 mil la cuota y que le depositaron $14.900. "Está mal organizado. La mayoría de la gente se resigna. Te terminan llevando a eso. No se llega a fin de mes. Tuve que pedir un adelanto de sueldo que no sé cuándo voy a cobrar. Uno termina recortando por otros lados y tratando de mantener la cuota escolar", reconoció.

En tal sentido, una familia de la ciudad de San Fernando expresó que sus dos hijos acuden al mismo establecimiento educativo y precisaron el dinero que recibieron por el voucher: "Nos dieron $6 mil por chico, por lo que en total son $12 mil. El mes pasado pagué $95 mil de cuota por los dos y ahora nos avisaron que sube a $105 mil. Con lo que nos dieron, gastamos más plata en fotocopias que en los que nos dieron de voucher. Es como un kilo de carne picada", describió Juan Manuel.

Docentes privados advierten que "el voucher educativo no es una solución"

La secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) en la ciudad de Buenos Aires, Alejandra López, rechazó que el Programa de Asistencia Vouchers Educativos sea un sistema que alcance a una solución de los inconvenientes del sector: "Si bien valoramos y no nos oponemos a que las familias reciban la ayuda en un contexto complicadísimo como consecuencias de las políticas del Gobierno nacional, desde Sadop venimos pronunciándonos que el voucher educativo no es una solución".

"No estamos en contra de que las familias reciban una asistencia, pero es un paliativo. Esa ayuda debería ser para todas las familias del pueblo argentino, no solamente a una gestión. Valoramos la medida pero no es suficiente porque la educación al ser un derecho personal y social debe ser garantizada por el Estado, que con el Gobierno nacional tiene una responsabilidad incumplida y eso no se puede soslayar", agregó en diálogo con este medio.

Sadop capital El Sadop Capital advirtió que "el voucher educativo no es una solución". Sadop capital

En este marco, López enumeró las medidas que debe tomar el Gobierno para fortalecer el sistema educativo: "La solución es convocar a la paritaria nacional docente, que se restablezca el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que haya más financiamiento educativo, que se garanticen los fondos para los comedores escolares y la formación docente, además de los programas socioeducativos. Sólo así podemos establecer una mesa de diálogo que hoy no hay para una educación de calidad para todo el pueblo argentino".

Por último, frente a los reclamos por las demoras en el pago del voucher educativo o incluso en algunos casos que no se acredita ningún monto, indicó sobre las solicitudes que se realizaron en la Ciudad que "el Sadop asiste a reuniones dentro del consejo consultivo, que es un ámbito de la dirección general de la enseñanza privada, que funciona en el Ministerio de Educación y asisten las cámaras empleadoras de la educación privada y el sector sindical. Ahí informaron que esas situaciones se corregirán en junio".

C5N intentó contactarse con funcionarios del Ministerio de Capital Humano para conocer más detalles. En una escueta explicación, desde la cartera señalaron que "por ahora no hay alguien que hable". Por su parte, una fuente de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) desligó al organismo del programa del Gobierno y aclaró cuál es su rol: "Los vouchers son de la Secretaría de Educación. No es un programa nuestro. Nosotros solo somos el agente pagador".