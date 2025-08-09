De qué trabajan los argentinos que están en el exterior, según la inteligencia artificial

La IA examinó cuáles son las ocupaciones más frecuentes entre las personas que deciden emigrar.

Cada vez más argentinos eligen emigrar, con un creciente interés en países como Estados Unidos y diversas naciones europeas . Este fenómeno migratorio, impulsado por la búsqueda de mejores oportunidades, genera interrogantes sobre las posibilidades laborales fuera del país. Para quienes contemplan esta alternativa, resulta clave conocer qué empleos tienen mayor demanda y cuáles son más accesibles al arribar a un nuevo destino.

Cuáles son los nombres más lindos para ponerle a tu gato según la inteligencia artificial

De acuerdo con un análisis basado en inteligencia artificial, ciertos trabajos se repiten entre quienes deciden migrar . Estas ocupaciones destacan por ofrecer una salida laboral inmediata y, en muchos casos, por no exigir experiencia previa extensa o especializada. Esta combinación facilita una rápida inserción en el mercado laboral y permite generar ingresos desde el comienzo.

El estudio señala que los sectores más recurrentes incluyen la hostelería, el servicio al cliente, la construcción, la limpieza y la agricultura. Estas actividades resultan esenciales para la economía de los países receptores y presentan una alta rotación, lo que facilita el ingreso de trabajadores extranjeros. Para quienes recién llegan, estos empleos representan una oportunidad inicial para asentarse, mejorar el idioma y proyectar una carrera profesional en el nuevo entorno.

Para los argentinos que deciden emigrar a países como Estados Unidos o naciones europeas, conseguir empleo suele ser una de las primeras y mayores preocupaciones. La inteligencia artificial identificó una serie de trabajos con alta demanda y buena accesibilidad para los recién llegados . Estas ocupaciones no siempre exigen una experiencia extensa y permiten integrarse rápidamente al mercado laboral.

El estudio examinó cuáles son los perfiles más requeridos, los que exigen menos trámites y aquellos conocimientos que pueden adquirirse antes de emigrar.

El sector de la gastronomía aparece entre los más frecuentes para quienes llegan a un nuevo país. Puestos como mozos, baristas, ayudantes de cocina y cocineros son habituales, sobre todo en ciudades con gran movimiento turístico. Aunque a veces comienzan de manera informal, estos trabajos brindan una excelente oportunidad para generar ingresos y adaptarse al nuevo entorno.

La construcción y el mantenimiento también ofrecen amplias posibilidades laborales. Oficios como albañiles, pintores, electricistas y técnicos son muy requeridos en países como España, Italia o Estados Unidos. Para quienes ya cuentan con conocimientos en estas áreas, el acceso a un empleo resulta más sencillo y con buenas condiciones de contratación.

IA Trabajo Remoto Un reciente análisis basado en inteligencia artificial identificó un conjunto de habilidades que elevan notablemente las posibilidades de conseguir empleo en el exterior. Pexels

El crecimiento del sector tecnológico y del trabajo remoto abrió nuevas alternativas para quienes se trasladan a otro país. Profesiones como programadores, diseñadores UX/UI, testers y community managers permiten trabajar en línea para empresas del exterior. Esta modalidad también posibilita a muchos argentinos colaborar con clientes internacionales desde su lugar de residencia original.

Existen otros rubros con buena recepción para quienes recién llegan. El cuidado de personas mayores o niños representa una opción frecuente que ofrece continuidad laboral. A su vez, el sector de la hotelería busca personal de forma constante para tareas que van desde limpieza hasta atención en recepción.

IA Día de las Madres Cada mayo, con la llegada del Día de la Madre, muchos hijos se embarcan en la búsqueda del regalo ideal para homenajear a esa figura que representa amor, dedicación y cuidado incondicional dentro del núcleo familiar. Pexels

La atención al cliente constituye otro campo con alta circulación de oportunidades. Los call centers y los puestos vinculados a ventas ofrecen vacantes regulares, aunque el dominio del idioma suele marcar la diferencia. Los puestos administrativos, en menor medida, también están presentes, aunque exigen una preparación más sólida y mejor manejo del lenguaje local.

En resumen, la inteligencia artificial permitió identificar un escenario laboral amplio para quienes emigran desde Argentina. Desde sectores como la gastronomía y la construcción hasta perfiles tecnológicos, existen múltiples caminos para comenzar de nuevo. Cada rubro ofrece una forma distinta de adaptarse e iniciar una nueva etapa en el extranjero.