De cuánto es la multa por no respetar el paso de las personas en las sendas peatonales.

Todas las personas que quieren sacar por primera vez la Licencia Nacional de Conducir , entre otros exámenes, deben rendir el teórico en donde aprenderá las normas de tránsito. Sin embargo, en muchas ocasiones no resulta suficiente porque los conductores cuando obtienen la licencia y se encuentran en la calle cometen diferentes infracciones. Una de ellas es la de no respetar el paso de las personas en las sendas peatonales.

Cuál es la multa por no dar el paso a las personas en las sendas peatonales

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 indica que se utilizará las Unidades Fijas (UF) para definir los montos de las infracciones que comentan los conductores, y cada provincia le asigna el valor. Teniendo en cuenta que en provincia el valor de la UF es de $290.1 , y en la Ciudad es de $102.92, esta infracción puede ser penalizada con 150 a 500 UF

De esta manera, por no respetar la prioridad de los peatones en las sendas peatonales o zonas peligrosas, se puede obtener una multa de hasta $145.050. Además, se le restarán 5 puntos de la Licencia Nacional de Conducir a quien la cometa.

Cómo funciona el sistema de Scoring

Con el sistema de Scoring, todos los conductores inician con 20 puntos en su licencia de conducir y a medida que reciban multas, se les restarán dependiendo la gravedad de la falta cometida.

Todo aquel conductor que llegue a cero puntos por primera vez, tendrá su licencia inhabilitada por 60 días. Y en caso de reincidencia, el plazo será más largo.

¿Cómo puedo recuperar los puntos? Se puede asistir a cursos de seguridad vial, pero esto sólo se puede realizar una vez cada dos años.

Dónde ver las multas que tiene un auto

Los conductores que quieran consultar si tienen infracciones de tránsito que no hayan pagado, se puede hacer de manera online a través del sitio web del Sistema Nacional de Administración de Infracciones (SINAI). De todas maneras, no es la única forma de consultarlo porque todos aquellos que no tengan acceso a internet, pueden acercarse a la oficina de la Dirección General de Administración de Infracciones con el DNI o patente del vehículo.