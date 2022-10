Cuidado con los billetes: el gato ladrón que se volvió viral

"Se me cae la cara de vergüenza. Mi gato le entra a robar plata todo el tiempo a mi vecino" , escribió la usuaria de Twitter @antonelarepetto, envuelta en el pudor que le generó la curiosa situación.

Para aportar pruebas de la insólita habilidad de su mascota, compartió una captura de WhatsApp con la persona que vive al lado de su casa.

"Arturo piensa que tu casa es un cajero", escribió ella, avergonzada. La respuesta del vecino no deja lugar a la duda. "El otro día me metí en tu casa porque lo vi correr y me faltaba plata. Estaba entrando a tu casa con $20 mil, los tenía en la boca", replicó.

Embed

Además, la joven publicó una foto del gato Arturo, descansando con disimulo sobre la cama con unos caricaturescos anteojos y el dibujo de un fajo de billetes.

Los internautas se rieron con la tendencia delictiva del felino y felicitaron a Antonela por tan habilidoso animal.