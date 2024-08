Cuándo tenés que hacer la VTV en 2024 para evitar que salga el doble que lo habitual

el-tramite-para-hacer-la-vtv-puede-completarse-de-manera-online-1597923.jpg

Cuándo debés hacer la VTV en 2024 y evitar que duplique el precio

Diciembre y enero son libres, es decir, no están asignados a ninguna terminación en particular. En esos dos meses, cualquier usuario, sin importar la numeración de su chapa, puede acercarse a hacer la inspección. No obstante, vale aclarar, el vencimiento no se modifica.

El problema surge a partir de ese momento. El vencimiento siempre será el mismo, sin importar cuándo se tramite la VTV. Entonces, si un usuario cuya renovación debe hacerla en agosto, y decide hacer la verificación un mes antes, es decir, en julio, al mes siguiente se le vencerá y deberá pagarla nuevamente habiéndola tenido vigente por un solo mes.

Son varias las personas que manifestaron haber vivido esa situación. “Yo la hice en enero [de 2024] y ahora me mandan un mail de que me vence en septiembre. O sea, no me duró un año sino que nueve meses”, comentó uno de los afectados, quien prefiere mantener el anonimato, en diálogo con un medio de comunicación reconocido.

Entonces, de cara a tramitar la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la clave es mirar el calendario de renovación y tenerlo presente para evitar pagar de más o estar en infracción:

Patentes terminadas en 0 : vencen el 31 de octubre .

: vencen el . Patentes terminadas en 1 : vencen el 30 de noviembre .

: vencen el . Patentes terminadas en 2 : vencen el 28 de febrero .

: vencen el . Patentes terminadas en 3 : vencen el 31 de marzo .

: vencen el . Patentes terminadas en 4 : vencen el 30 de abril .

: vencen el . Patentes terminadas en 5 : vencen el 31 de mayo .

: vencen el . Patentes terminadas en 6 : vencen el 30 de junio .

: vencen el . Patentes terminadas en 7 : vencen el 31 de julio .

: vencen el . Patentes terminadas en 8 : vencen el 31 de agosto .

: vencen el . Patentes terminadas en 9: vencen el 30 de septiembre.

Qué se revisa en la VTV

En los centros de inspección se controlan las luces, el estado del chasis, el sistema de seguridad y emergencia así como tener en el vehículo los elementos obligatorios (matafuegos y balizas), el sistema de dirección y tren delantero, sistema de escape, de frenos, de suspensión y el estado de los neumáticos.

En caso de que todo esté dentro de los parámetros recomendados, se aprueba el trámite y se otorga un papel con las observaciones y se pega en el parabrisas delantero la oblea que certifica la vigencia de la VTV. Ahora, si no se aprueba pueden ocurrir dos cosas: la primera, que se otorgue un condicional que aplica a vehículos con uno o más defectos leves; la otra, que se rechace, título que aplica a quienes tienen uno o más defectos graves.

Para ambas situaciones se da un plazo de 60 días para solucionar los desperfectos señalados y hacer el trámite nuevamente sin cargo.

Cuánto cuesta la VTV

En 2024 el precio de realizar el trámite de la VTV para los vehículos de hasta 2.500 kg en la Provincia de Buenos Aires es de $34.531,17.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el monto es de $38.014,57 para autos particulares y $14.293,73 en el caso de las motos particulares.

En cuanto a los valores para la provincia de Buenos Aires, varían según el tipo de vehículo y quedan configurados de la siguiente manera:

Vehículos hasta 2500kg: $34.531,17

Vehículos de más de 2500kg: $62.156,10

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500kg: $20.718,70

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500kg: $31.078,05

Motovehículos de más de 50cc y hasta 200cc: $13.812,47

Motovehículos de más de 200cc y hasta 600cc: $20.718,70

Motovehículos de más de 600cc: $27.624,93