Cuál es la nueva forma de resolver las multas de tránsito que tiene CABA

Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires tienen la opción de utilizar un sistema digital para gestionar sus infracciones de tránsito.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó una nueva herramienta destinada a simplificar la gestión de trámites de los vecinos. Desde principios de esta semana funciona una modalidad que permite a los ciudadanos resolver sus multas de tránsito desde sus hogares, evitando las demoras y la burocracia presencial.

La esencia de esta propuesta se encuentra en la posibilidad de solicitar audiencias con un controlador de faltas mediante una plataforma de videollamadas. De acuerdo con las autoridades porteñas, esta alternativa digital busca reducir los tiempos de espera y optimizar la gestión de trámites, ofreciendo una solución más ágil y cómoda para quienes deseen ejercer su derecho a defensa o regularizar su situación.

La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Justicia de la Ciudad y la Secretaría de Innovación y Transformación Digital. La implementación de las audiencias virtuales se enmarca dentro de la política local de digitalización del Estado, reflejando el compromiso de la Ciudad de Buenos Aires con la incorporación de tecnología para mejorar la calidad y la accesibilidad de los servicios públicos.

Multas de tránsito Provincia de Buenos Aires

Cómo se tramitan las multas de tránsito en CABA a partir de octubre 2025

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) implementó una modalidad innovadora y fundamental para la gestión de las multas de tránsito desde octubre de 2025. Con el propósito de eliminar la necesidad de trámites presenciales, la Ciudad ahora permite a los vecinos resolver sus infracciones mediante audiencias virtuales realizadas a través de plataformas de videollamadas.

Este nuevo sistema digital busca optimizar los tiempos tanto de los ciudadanos como de la administración pública. Antes, el trámite obligaba a trasladarse hasta una sede de los Controladores de Faltas y enfrentar largas esperas; ahora, la videollamada establece un contacto directo con la autoridad competente desde cualquier lugar con acceso a internet.

La puesta en marcha de esta modalidad fue producto de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Innovación y Transformación Digital. Esta alianza refleja la apuesta de la Ciudad por la modernización y la digitalización del Estado, reemplazando procesos burocráticos tradicionales por soluciones rápidas y accesibles.

multas tránsito.jpg

Para iniciar el trámite, el vecino debe ingresar a la plataforma oficial de la Ciudad destinada a la gestión de infracciones. Una vez identificado y verificada la multa, podrá solicitar una audiencia virtual en lugar de la citación presencial, eligiendo la fecha y el horario disponibles que mejor se ajusten a su agenda.

Confirmada la solicitud, el sistema otorgará al infractor un enlace de acceso a la plataforma de videollamadas. En el día y horario seleccionados, el ciudadano deberá conectarse, donde un Controlador de Faltas analizará su caso. Es clave disponer de una buena conexión a internet y contar con los documentos requeridos al momento de la audiencia.

multas de transito

Durante la videollamada, el vecino tiene la posibilidad de ejercer su derecho a defensa, presentar pruebas, o bien solicitar facilidades de pago o la regularización de la deuda. La resolución adoptada por el Controlador será comunicada de manera digital, lo que agiliza todo el proceso sin necesidad de trasladarse a una oficina.

En conclusión, la gestión virtual de multas constituye un paso decisivo hacia la desburocratización de los servicios públicos. Con esta innovación, el Gobierno de CABA no solo reduce tiempos de espera y la saturación en las sedes físicas, sino que también facilita al ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones cívicas de una manera ágil, accesible y eficiente.

