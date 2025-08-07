7 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Cuál es el vino que se destaca para una noche romántica y acompaña una propuesta dulce

Un famoso espumoso es la mejor elección para acompañar dulces. Ideal para regalar y compartir en fechas especiales.

Por
Los vinos rosé y espumosos ganan protagonismo por su versatilidad y delicadeza.
Los vinos rosé y espumosos ganan protagonismo por su versatilidad y delicadeza. Freepik

Como en cada elección que se decida acompañar con una copa de vino, elegir el adecuado puede marcar una diferencia notable. Para una noche especial, especialmente si está acompañada de dulces como bombones o macarons, ciertos vinos destacan por su equilibrio y frescura, haciendo que el sabor se potencie con cada sorbo.

Los famosos se conocieron en 2020 en medio del proceso judicial de ella contra su exmarido.
Te puede interesar:

Emanuel Ortega declaró en el juicio por abuso a Julieta Prandi: "Una persona ultrajada y rota"

En fechas como San Valentín, muchas bodegas y marcas gourmet lanzan ediciones especiales o productos pensados para regalar y compartir. Desde espumosos rosados hasta postres temáticos, las combinaciones buscan no solo agasajar al otro, sino también crear una experiencia sensorial completa. En este contexto, los vinos rosé y espumosos ganan protagonismo por su versatilidad y delicadeza.

Conocer qué etiqueta puede realzar una propuesta dulce no solo ayuda a elegir mejor, sino también a transmitir emociones a través de sabores bien pensados y maridajes más armoniosos.

Vino

Qué vino es ideal para acompañar unos bombones románticos

Entre las opciones recomendadas para acompañar bombones, uno de los mejores es el Cruzat Cuvée Rosé Extra Brut, una creación de la reconocida bodega mendocina Cruzat. Esta etiqueta combina 90% de uvas Pinot Noir y un 10% de Chardonnay, procedentes del prestigioso Valle de Uco. Elaborado mediante el método tradicional champenoise, permanece durante dos años en contacto con sus lías, lo que le aporta profundidad y complejidad.

vino chocolate

Se trata de un espumoso con carácter definido, taninos suaves y un perfil maduro que lo vuelve ideal para maridar con chocolates. Su textura amplia en boca y la frescura que aporta el Chardonnay equilibran muy bien los sabores intensos de los bombones de leche o blanco rellenos con dulce de leche.

Noticias relacionadas

Julieta Prandi y Natalia, su hermana.

La hermana de Julieta Prandi cargó contra su excuñado: "Era una especie de carcelero"

el asesino serial amplio declaracion tras la confirmacion de que los restos son humanos

El asesino serial amplió declaración tras la confirmación de que los restos son humanos

La increíble situación que vivió una comensal en un local italiano.

Cortó un croissant para compartir con su madre, se lo cobraron y las redes se revolucionaron

La modelo destacó el apoyo personal y profesional de su psicóloga que fue testigo en el juicio.

Julieta Prandi, a la salida del juicio contra su exmarido: "Fue un calvario"

El video se viralizó en redes y la ministra, Patricia Bullrich, repudió el hecho.

Una mujer parecida a Patricia Bullrich fue agredida y la ministra reaccionó: "Qué maleducada"

play

Investigadores del Conicet también se movilizan en Córdoba contra el recorte a la ciencia

Rating Cero

Charlotte y Alex Caniggia se encuentran peleados hace mucho tiempo por Melody Luz.
play

Crisis en la familia Caniggia: Alex bloqueó a Charlotte en todas las redes sociales

Netflix lo vuelve a hacer: estrenó una película basada en una historia real sobre un veterano de guerra en bancarrota que te dejará sin palabras.
play

Una película basada en una historia real sobre un veterano de guerra en bancarrota te dejará sin palabras: de cuál se trata

Entre la desesperación y lo ilegal: ¿qué serie pone en jaque a la moralidad y está dando que hablar en Netflix?.
play

Entre la desesperación y lo ilegal: qué serie pone en jaque a la moralidad y está dando que hablar en Netflix

La China Suárez tendrá que viajar hasta 14 veces entre Argentina y Turquía.
play

La China Suárez tomará 14 vuelos entre Argentina y Turquía hasta fin de año

Lee Curtis y Lohan vuelven a compartir pantalla como madre e hija para Otro viernes de locos (2025). 

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven para "Otro viernes de locos": ¿es una secuela efectiva?

La Sole se refirió a la polémica con un familiar de La Voz Argentina.

La Voz Argentina: Soledad respondió a la polémica por un inesperado escándalo con un familiar

últimas noticias

Los famosos se conocieron en 2020 en medio del proceso judicial de ella contra su exmarido.

Emanuel Ortega declaró en el juicio por abuso a Julieta Prandi: "Una persona ultrajada y rota"

Hace 20 minutos
Julieta Prandi y Natalia, su hermana.

La hermana de Julieta Prandi cargó contra su excuñado: "Era una especie de carcelero"

Hace 23 minutos
La Justicia Electoral ordenó dar marcha atrás en los cambios de lugares de votación en La Matanza

La Justicia Electoral ordenó dar marcha atrás con los cambios de lugares de votación en La Matanza

Hace 27 minutos
play
Charlotte y Alex Caniggia se encuentran peleados hace mucho tiempo por Melody Luz.

Crisis en la familia Caniggia: Alex bloqueó a Charlotte en todas las redes sociales

Hace 28 minutos
Datos del Indec: en junio la producción industrial cayó un 1,2% mensual

Datos del Indec: en junio la producción industrial cayó un 1,2%

Hace 32 minutos