14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Estuvo 15 años muerto en su cama: el hombre estaba momificado y lo encontraron por casualidad

Antonio Famoso estaba separado hace 30 años y se había distanciado de su familia. Lo encontraron rodeado de palomas muertas alrededor y de otros extraños objetos.

Por
Los vecinos lo describieron como un hombre solitario.

Los vecinos lo describieron como un hombre solitario.

Redes Sociales

El cuerpo de un hombre fallecido hace 15 años fue hallado en su casa de Valencia, España, por casualidad cuando un vecino reclamó al seguro por una filtración en el techo y entraron a la vivienda.

Esta iniciativa busca transformar parques y plazas en las distintas comunas, incorporando estructuras lúdicas que resulten atractivas, posean un diseño temático, se integren con el entorno y garanticen la accesibilidad para todos los niños de la Ciudad.
Te puede interesar:

Este castillo medieval está dentro de CABA y es ideal para visitar en familia: cómo llegar

Según los peritajes se trata de Antonio Famoso, quien fue encontrado por un grupo de bomberos que entró al departamento por la ventana. Estaba en la cama, con restos de comida y palomas muertas alrededor. En medio de un basural.

“Se encontraba en avanzada fase de descomposición, momificado”, según detalló el diario El País. El hombre estaba jubilado, tenía 2 hijos pero se había distanciado de sus familiares hace años.

“Era un hombre que no se metía con nadie, siempre iba solo, saludaba. Cuando dejamos de verlo pensamos que estaba en una residencia para ancianos”, recordó un vecino del edificio.

El caso del vecino del municipio español se investiga como una muerte natural. “No hay nada raro, por ahora”, destacaron. Al desconocerse su muerte, la Seguridad Social de España continuó abonando la pensión de jubilación durante los 15 años, por lo que todos los servicios como luz y agua, se debitaron del dinero a su favor.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conocé los pasos a seguir.

Última oportunidad para sacar la ciudadanía española: se termina la Ley de Nietos

La escultura fue colocada en el Museo de Cera de Madrid.

Milei en Museo de Cera de Madrid: un artista colocó una figura suya como un perro faldero de Donald Trump

El primer ministro español, Pedro Sánchez, también le exigió a los organismos deportivos internacionales que suspendan a Israel de las competiciones.

España embargó la venta de armas a Israel en respuesta al genocidio cometido en Gaza

se derumbo un edificio en el centro de madrid: hay al menos tres heridos

Se derumbó un edificio en el centro de Madrid: hay al menos tres heridos

play

El taxista que llevó al femicida Pablo Laurta dijo que el niño "preguntaba por su madre"

Solo se requiere presentar el DNI, una copia y llevar una lapicera. 

Cómo es la iniciativa de Formosa para quienes quieran conseguir su primera licencia de conducir

Rating Cero

Mario Pergolini anunció su retiro luego de muchos años.
play

Mario Pergolini anunció su retiro: "Hay una edad en que ya no hay que estar"

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

Nico Occhiato sorprendió con sus críticas por el final de La Voz Argentina﻿.

Nico Occhiato explotó contra Telefe por el final de La Voz Argentina: "Se grabó cuatro veces..."

La producción de Netflix ya tiene su fecha de estreno para la cuarta temporada.

Se filtró cuándo se estrena Bridgerton 4 en Netflix

Esta serie de Netflix muestra los prejuicios y las costumbres del ejército en Estados Unidos y deja a todos sin palabras.
play

Esta serie de Netflix muestra los prejuicios y las costumbres del ejército en Estados Unidos y deja a todos sin palabras: de qué se trata

Nueva pareja bomba: ex Gran Hermano confirmó su romance con un futbolista tras su polémica separación.

Después de una polémica separación, esta ex Gran Hermano confirmó el romance con un jugador de fútbol argentino: quién es

últimas noticias

play
Mario Pergolini anunció su retiro luego de muchos años.

Mario Pergolini anunció su retiro: "Hay una edad en que ya no hay que estar"

Hace 7 minutos
Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

Hace 30 minutos
play

El taxista que llevó al femicida Pablo Laurta dijo que el niño "preguntaba por su madre"

Hace 54 minutos
La moción de censura permite al Congreso remover al jefe de Gabinete.

La oposición avanza con la interpelación y posible moción de censura a Francos

Hace 1 hora
La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

Hace 1 hora