Estuvo 15 años muerto en su cama: el hombre estaba momificado y lo encontraron por casualidad Antonio Famoso estaba separado hace 30 años y se había distanciado de su familia. Lo encontraron rodeado de palomas muertas alrededor y de otros extraños objetos. Por







Los vecinos lo describieron como un hombre solitario. Redes Sociales

El cuerpo de un hombre fallecido hace 15 años fue hallado en su casa de Valencia, España, por casualidad cuando un vecino reclamó al seguro por una filtración en el techo y entraron a la vivienda.

Según los peritajes se trata de Antonio Famoso, quien fue encontrado por un grupo de bomberos que entró al departamento por la ventana. Estaba en la cama, con restos de comida y palomas muertas alrededor. En medio de un basural.

“Se encontraba en avanzada fase de descomposición, momificado”, según detalló el diario El País. El hombre estaba jubilado, tenía 2 hijos pero se había distanciado de sus familiares hace años.

“Era un hombre que no se metía con nadie, siempre iba solo, saludaba. Cuando dejamos de verlo pensamos que estaba en una residencia para ancianos”, recordó un vecino del edificio.

El caso del vecino del municipio español se investiga como una muerte natural. “No hay nada raro, por ahora”, destacaron. Al desconocerse su muerte, la Seguridad Social de España continuó abonando la pensión de jubilación durante los 15 años, por lo que todos los servicios como luz y agua, se debitaron del dinero a su favor.