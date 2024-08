Cuál es el santo que se celebra hoy sábado 31 de agosto

El calendario tiene meses que son de suma importancia para la Iglesia Católica como sucede con abril y diciembre por las Pascuas y la Navidad, respectivamente. Sin embargo, no podemos dejar a un lado el mes de agosto ya que, durante los 30 días, se le rinde una serie de homenajes a distintas personalidades históricas que se destacaron por tener conexiones especiales con las divinidades y que con el paso del tiempo fueron santificados. En este sentido conoceremos qué santo se celebra este sábado31 de agosto.

Cuál es el santo que se celebra este sábado 31 de agosto

Este 31 de agosto se le rinde un homenaje a San Ramón Nonato, quien fue enviado a África para rescatar a cientos de esclavos y luego condenado a muerte por predicar la palabra de Dios. Sin embargo, su destino fue otro.

Quién fue San Ramón Nonato

San Ramón Nonato nació en el seno de una familia noble en Barcelona, España y recibió el sobrenombre de non natus (no nacido), porque su madre murió en el parto antes de que el niño viese la luz. Con la autorización de su padre, ingresó en la orden de los Mercedarios, que acababa de fundarse. Luego de profesar dos o tres años, sucedió a San Pedro Nolasco en el cargo de "redentor o rescatador de cautivos".

Por otro lado, Ramón fue enviado al norte de África con una suma importante de dinero y rescató en Argel a una gran cantidad de esclavos. Cuando la plata se le terminó, se ofreció como rehén por la libertad de algunos prisiones. Sin embargo, esta actitud hizo exasperar a los infieles y, desde ese momento, comenzaron a tratarlo con mucha crueldad. Teniendo en cuenta esto y con el temor de que el santo muriese y no poder obtener el dinero por su libertad, el magistrado principal dio la orden de que se frenara con el castigo y se lo trata de manera más humana. Gracias a esta decisión, Nonato pudo salir a la calle y aprovechó para confortar y alentar a los cristianos. Incluso, llegó a convertir y bautizar a algunos mahometanos.

Cuando el gobernador supo la actividad que llevaba a cabo, decidió condenarlo a morir empalado. Sin embargo, aquellos interesado por cobrar la suma de dinero por su rescate, lograron que se le cambie la pena de muerte por la de flagelación.

A lo largo de su vida tuvo dos grandes dificultades. La primera de ellas era que no tenía dinero para rescatar cautivos y la segunda era que predicar el cristianismo a los musulmanes, era sinónimo de pena de muerte. A pesar de esto, siguió insistiendo y el gobernador ordenó que se azotase al santo en todas las esquinas de la ciudad y que se le perforasen los labios con un hierro caliente. Además, mandó ponerle en la boca un candado, cuya llave guardaba él mismo y sólo se la daba al carcelero a la hora de las comidas.

Así estuvo San Ramón durante ocho meses hasta que San Pedro Nolasco pudo finalmente enviar algunos miembros de su orden a rescatarle. La idea de este santo era permanecer para asistir a los esclavos en Africa pero obedeció la orden de su superior y le pidió a Dios que acepte sus lágrimas porque no le había considerado digno de derramar su sangre por las almas de sus prójimos.

En el año 1239 regresó a España y fue nombrado cardenal por Gregorio IX pero permaneció tan indiferente que no cambió ni sus vestidos, ni su pobre celda del convento de Barcelona, ni su manera de vivir. El Papa lo llamó para que se acercara hasta Roma, Italia y emprendió el viaje como el religioso más humilde. No obstante, no llegaría porque en el camino sufrió una violenta fiebre que le costó la vida. A sus 36 años, murió el 31 de agosto de 1240 y fue sepultado en la capilla de San Nicolas de Portell.

Qué otros santos se celebran el 31 de agosto

Además de San Ramón Nonato, este 31 de agosto se celebran los siguientes santos:

San Aidano de Lindisfarne

San Aristídes de Atenas

San Paulino de Tréveris

Beato Andrés Dotti

Qué santos se celebran en agosto 2024

