Cuál es el error más frecuente que cometen los familiares de pacientes con obesidad

De todas maneras, no se trata de una tarea fácil para pacientes ni tampoco para sus familiares. La licenciada en Nutrición Antonella Robagliati dialogó con C5N sobre los errores más frecuentes que comete el entorno en el afán de querer ayudar a su familiar o amigo a atravesar la enfermedad.

especialistas-advierten-sobre-consumo-de-alimentos-ultraprocesados-1704328966954_1280 (1).jpg Se consumen 190kg de ultraprocesados por año.

"Abrimos paquetes desde que abrimos los ojos, esos paquetes que fueron diseñados para que nuestro cuerpo nos pida cada vez más y para que al dejar de comernos o beberlos nos genere una falta. Estos son los que llamamos ultraprocesados, esos que según la OPS (Organización Panamericana de la Salud), estamos consumiendo 190 kg por año por persona", señaló la Lic. Antonella Robagliati (M.N:10372).

En ese sentido, la especialista hizo especial hincapié en la delicada situación que atraviesan sus pacientes con obesidad: "Muchas veces consultan personas que no dicen en su casa que están yendo a la nutricionista porque saben lo que les van a decir, incurriendo en un grave error".

"'¿Otra vez?', '¿para qué? vamos a empezar con la dieta y, ¿cuánto te va a durar?', 'estás re gorda/o', 'no vas a poder'... son todas frases que reciben mis pacientes, por lo que prefieren no contarlo para no tener que dar explicaciones luego", observó la nutricionista sobre frases muy comunes que los consultantes reciben por parte de su entorno.

Y profundizó: "Aunque anterior a esos comentarios han escuchado cosas como 'deberías cerrar la boca', 'dejá de comer', 'tenés que bajar de peso', como si fuese tan fácil, ¿no? No se trata de 'cerrar de boca', sino mejorar las elecciones de alimentos para que estos nos sacien y no nos hagan tener hambre todo el tiempo".

Paralelamente, diferenció: "Estos mismos familiares, cuando les preparan un plato de comida, son los mismos que les dicen 'comé un poquito más, 'no me lo desprecies', 'lo hice para vos'. Muchas veces me pregunto, si la enfermedad fuese otra, por qué acompañarían con mayor empatía a diferencia de lo que se hace acá".

Por este motivo es que la licenciada brindó algunas opciones para mejorar el vínculo entre paciente y entorno: "Tratemos de empatizar y cambiar salidas. Como argentinos estamos acostumbrados a salir casi siempre con comida de por medio. Podemos salir a caminar, a ver un show, a pasear en un museo y eso no dejaría de ser un momento de distensión y entretenimiento".

"Me gustaría que todos en general aprendamos a comer mejor. Que sea un objetivo a trabajar poco a poco, que podamos hacer pequeñas pausas una o dos veces por semana para organizar nuestra heladera, ponerle muchos colores y repetir recetas más saludables que nos lleven a abrir un tupper, para comer sano y rico. Que podamos hacer un pequeño corte para comer pensando en que nos vamos a sentir bien, que vamos a tener energía y que en unos años no necesitaremos tantos medicamentos para sobrevivir", concluyó.

Qué es la obesidad

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a obesidad es una compleja enfermedad crónica que se define por una acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.

La obesidad puede provocar un aumento del riesgo de diabetes de tipo 2 y cardiopatías, afectar la salud ósea y la reproducción y aumenta el riesgo de que aparezcan determinados tipos de cáncer. La obesidad influye en aspectos de la calidad de vida como el sueño o el movimiento.

El diagnóstico del sobrepeso y la obesidad se efectúa midiendo el peso y la estatura de las personas y calculando el índice de masa corporal (IMC): peso (kg)/estatura2 (m2). Este índice es un marcador indirecto de la grasa, y existen mediciones adicionales, como el perímetro de la cintura, que pueden ayudar a diagnosticar la obesidad.

Las categorías del IMC para definir la obesidad varían en función de la edad y el género, para lactantes, niños y adolescentes.

Causas del sobrepeso y la obesidad

El sobrepeso y la obesidad son la consecuencia de un desequilibrio entre la ingesta calórica, es decir, la alimentación y el gasto calórico, lo que vendría a ser la actividad física.

En la mayoría de los casos, la obesidad es una enfermedad multifactorial que se debe a un entorno obesogénico, factores psicosociales y variantes genéticas. En un subgrupo de pacientes, se pueden identificar los principales factores etiológicos individuales (medicamentos, enfermedades, falta de movimiento, procedimientos iatrogénicos, o enfermedad monogénica/síndrome genético).

Consecuencias comunes del sobrepeso y la obesidad

La obesidad puede desencadenar enfermedades no transmisibles (ENT) como las afecciones cardiovasculares, diabetes, cáncer, trastornos neurológicos, enfermedades respiratorias crónicas y los trastornos digestivos. Con datos de la OMS, en 2019 murieron alrededor de cinco millones de personas en el mundo por estas causas.