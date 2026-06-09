9 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Cuál es el dato clave que tienen los investigadores que buscan a la menor desaparecida

La última ubicación digital detectada por los peritos antes de perder completamente el contacto con la menor concentra hoy el foco principal de la investigación.

Por
La YPF donde buscan rastros

La YPF donde buscan rastros

La búsqueda de la adolescente de 15 años desaparecida en Colonia Caroya, Córdoba, mantiene en alerta a toda la provincia. La joven fue vista por última vez alrededor de las 12 del mediodía del lunes, cuando salió del Colegio Presbítero José Bonoris, y desde entonces no hubo registros confirmados sobre su paradero. La investigación es encabezada por el fiscal Guillermo Monti, mientras distintas fuerzas de seguridad realizan rastrillajes y controles en toda la región.

Ministro de Seguridad de Córdoba Juan Pablo Quinteros en Córdoba. 
Te puede interesar:

Caso de la niña L: el Ministerio de Seguridad informó que "apareció en Jesús María"

El dato que aparece como el más relevante para los investigadores es que el teléfono celular de Luciana dejó de emitir señales pocas horas después de su desaparición. Según confirmó el abogado de la familia, Luis Gutiérrez, la adolescente salió del establecimiento educativo y posteriormente su dispositivo se apagó, un elemento que concentra gran parte de los esfuerzos de los especialistas que intentan reconstruir sus movimientos.

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que la última señal del aparato fue detectada durante la tarde del lunes y que el análisis de ese registro tecnológico es considerado una de las pistas más importantes del expediente. Equipos especializados en cibercrimen y Policía Judicial trabajan para determinar la ubicación exacta donde el celular dejó de funcionar y si hubo algún desplazamiento previo.

La importancia de ese dato radica en que, hasta el momento, no existen imágenes ni testimonios concluyentes que permitan establecer qué ocurrió con la adolescente después de abandonar la escuela. Por esa razón, el rastreo digital del teléfono se convirtió en una herramienta clave para orientar la búsqueda y definir las hipótesis que manejan los investigadores, quienes mantienen bajo reserva varios aspectos de la causa.

Activaron el Alerta Sofía por la desaparición

Ante la gravedad del caso y el paso de las horas sin novedades sobre el paradero de la menor, las autoridades activaron el sistema Alerta Sofía, el mecanismo nacional utilizado para la búsqueda urgente de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de riesgo. La medida amplió la difusión de la imagen y los datos de Luciana a todo el país para acelerar la recepción de información útil.

El operativo desplegado en Córdoba incluye efectivos de la Policía provincial, personal del DUAR, bomberos, unidades especiales, drones, helicópteros y controles en rutas. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que "se están utilizando todos los recursos disponibles para intentar localizar a la adolescente".

Los investigadores también analizan cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del colegio, estaciones de servicio, comercios y distintos puntos de Colonia Caroya. Además, se recopilan testimonios de familiares, compañeros y personas que pudieron haber visto a la joven después de la salida escolar. Entre las líneas de trabajo aparece la reconstrucción completa de su rutina habitual y de los contactos que mantuvo durante las horas previas a la desaparición.

Juan Pablo Quinteros Ministro de Seguridad de Córdoba
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

Luciana fue descripta como una adolescente de 1,60 metros de altura, tez trigueña, cabello largo negro y contextura delgada. Al momento de desaparecer vestía jean azul, buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes. Las autoridades solicitan que cualquier persona que posea información se comunique de inmediato con el 911, la Fiscalía de Jesús María o la Comisaría de Colonia Caroya.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Qué se sabe de la aparición de la adolescente de 15 años que estaba desaparecida en Córdoba

play

Una compañera de colegio reveló que "no tenía tantas amigas"

Nahir Galarza está presa desde fines de diciembre de 2017.

Nahir Galarza confesó que está en pareja con un preso en la cárcel

En la última excavación en la casa de Cogreso 3742 se hallaron restos de cerámica y restos óceos. 

Crimen de Coghlan: la Justicia ordenó peritar los restos óseos encontrados en la casa de Cristian Graf

caso de la menor desaparecida: advierten que no hay camaras cerca de la escuela y existe un punto ciego

Caso de la menor desaparecida: advierten que no hay cámaras cerca de la escuela y existe "un punto ciego"

La hermana de Luciana apuntó contra un joven.

La hermana de la adolescente desaparecida realizó una advertencia sobre un joven: "Nos bloqueó a todos"

Rating Cero

El actor destacó la masiva respuesta de los seguidores tras conocerse la noticia de la muerte del músico.

Gerardo Romano cruzó a Milei tras la masiva despedida al Indio Solari: "La tenés adentro"

Las mujeres de la Scaloneta

Quién es la famosa que abandonó "Muchachas", la serie de las mujeres de la Scaloneta tras grabar su participación

La actriz será protagonista de una nueva producción que dará que hablar.

Se confirmó el nuevo trabajo de Griselda Siciliani, lejos del mundo de las series

El conductor desmintió la información de manera categórica y la calificó como una absoluta campaña de desprestigio. 

Gran Hermano 2026: Santiago del Moro desmintió un supuesto arreglo con Andrea del Boca y Manu

El famoso presentador oficializó la relación con su pareja.

Un famoso conductor se puso de novio a los 66 años con una mujer joven: "Le estás chupando el colágeno"

El descargo de la exparticipante defendiendo al reciente eliminado.

Danelik explotó de rabia tras la eliminación de Brian Sarmiento: "Moralistas de cartón"

últimas noticias

Números en rojo para la industria argentina.

Efecto sándwich en la industria: cae la demanda interna y aumentan los costos de producción

Hace 33 minutos
Balotaje presidencial en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan el futuro del país

Balotaje en Perú: Roberto Sánchez lidera con una mínima ventaja en el conteo electoral

Hace 45 minutos
El actor destacó la masiva respuesta de los seguidores tras conocerse la noticia de la muerte del músico.

Gerardo Romano cruzó a Milei tras la masiva despedida al Indio Solari: "La tenés adentro"

Hace 46 minutos
El aguinaldo se destinará principalmente al pago de deudas.

Aguinaldo 2026: la mayor parte de los asalariados lo destinará principalmente al pago de deudas

Hace 49 minutos
Las mujeres de la Scaloneta

Quién es la famosa que abandonó "Muchachas", la serie de las mujeres de la Scaloneta tras grabar su participación

Hace 53 minutos