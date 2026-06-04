Computación cuántica: la revolución tecnológica que podría superar a la IA

La próxima revolución tecnológica ya tiene nombre. Después de internet y la inteligencia artificial, expertos aseguran que la computación cuántica podría convertirse en el próximo gran cambio tecnológico global.

La inteligencia artificial (IA) está por todas partes y es el tema del día, cada día. Una verdadera revolución tecnológica cuyos alcances todavía son una incógnita. Sin embargo, otra tecnología avanza, totalmente aislada, y a temperaturas cercanas al cero absoluto: la computación cuántica.

Al igual que la IA, cuyos primeros conceptos nacieron en los años 50, la computación cuántica tiene sus años. En 1980, los físicos Paul Benioff y Richard Feynman establecieron las bases de algo más avanzado que la física y la mecánica cuánticas, basadas en el estudio de elementos fundamentales y diminutos (electrones, fotones, átomos y moléculas).

En términos sencillos, la computación cuántica se diferencia de la actual porque en lugar de utilizar bits (0 y 1), recurre a los qubits, que pueden estar en 0 y 1 al mismo tiempo, como el gato de Schrödinger. La superposición se multiplica de manera exponencial a medida que se añaden qubits. El sistema, entonces, puede trabajar con muchas combinaciones posibles a la vez.

Para que tengan una idea. El chip cuántico Sycamore, probado por Google en 2019, pudo completar un cómputo que a una computadora de última generación le hubiera llevado 10.000 años en solo 200 segundos. El chip Willow, presentado en 2025, todavía es más rápido porque tiene 105 qubits (el doble que el anterior) y registra menos errores.

Otra empresa que trabaja en esta tecnología es IBM, que desarrolla computadoras cuánticas modulares y flexibles con fines comerciales. Su modelo estrella es el IBM Quantum System Two instalado en Nueva York. Tener un enfoque modular permitiría mejorar la adaptabilidad necesaria para que estos prototipos puedan ser utilizados de manera masiva.

Con todo ,la tecnología está en fase experimental, con un medio centenar de computadoras cuánticas en todo el mundo. Pero ya se vislumbran usos que podrían iniciar una nueva revolución tecnológica:

Desarrollo de nuevos medicamentos y materiales. Estas computadoras pueden simular moléculas y reacciones químicas con muchísima precisión. IBM y Google creen que esta área será una de las más beneficiadas.

Estas computadoras pueden simular moléculas y reacciones químicas con muchísima precisión. IBM y Google creen que esta área será una de las más beneficiadas. Mejoras en logística. Una computadora cuántica podría analizar millones de rutas de camiones en minutos y encontrar soluciones más eficientes para reducir la contaminación.

Una computadora cuántica podría analizar millones de rutas de camiones en minutos y encontrar soluciones más eficientes para reducir la contaminación. Aprendizaje automático. Los algoritmos de IA podrían beneficiarse de la enorme velocidad de estos chips para encontrar información en gigantescos bancos de datos.

Los algoritmos de IA podrían beneficiarse de la enorme velocidad de estos chips para encontrar información en gigantescos bancos de datos. Criptografía. Estas computadoras pueden quebrar los códigos tradicionales y, al mismo tiempo, impulsan avances en protección de datos como el Quantum Key Distribution(QKD), que detecta cualquier intento de interceptación de manera inmediata, porque altera sus principios físicos.

La computación cuántica todavía presenta desafíos por resolver. Para controlar la estabilidad de los qubits el sistema debe trabajar a temperaturas cercanas del cero absoluto (- 273,15 º C) y totalmente aislado. Además, todavía tiene registros de errores elevados en comparación con la informática actual.

Es posible que falten varias décadas de desarrollo para que la computación cuántica forme parte de nuestra vida cotidiana. Pero, como ocurre con la IA, estamos en una era de avances exponenciales. Como la velocidad de los qubits.