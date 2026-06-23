Córdoba: convocan a marchar contra los crímenes de odio y exigen justicia por Vica Monteros y Samuel Tobares

Organizaciones LGBTIQ+ anunciaron una movilización para este sábado en Patio Olmos, con un claro pedido de respuestas ante la violencia por odio en la provincia y el reclamo por una ley antidiscriminatoria. Córdoba es el segundo distrito con más denuncias por este tipo de episodios después de Buenos Aires.

Este año en Córdoba habrá dos marchas del Orgullo: el sábado 27 de junio se realizará la primera, mientras que la segunda será en noviembre.

La comunidad LGBTIQ+ de Córdoba realizará este sábado 27 de junio una Marcha del Orgullo contra los crímenes de odio, con concentración desde las 16 en Patio Olmos, para reclamar justicia por Vica Monteros y Samuel Tobares, y exigir medidas frente al aumento de ataques contra las diversidades.

Este es el pueblo más pequeño de Córdoba y queda a solo una hora de la capital: cómo llegar

La convocatoria fue presentada este martes durante una conferencia de prensa en la sede de Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), donde las organizaciones que integran la Comisión Organizadora de la Marcha Provincial del Orgullo de Córdoba (COMO) explicaron los motivos de la movilización con crudos números y remarcaron la urgencia del reclamo.

El documento difundido por las organizaciones advierte que Argentina registró en 2025 un récord histórico de crímenes de odio contra la comunidad LGBTIQ+, con 227 casos documentados, lo que equivale a una situación de violencia cada 38 horas y representa un aumento del 63% respecto del período anterior.

El escrito afirma que "Argentina continúa siendo el país de la región con mayor número de crímenes de odio contra personas LGBTIQ+", según el informe anual de Deutsche Welle y Amnistía Internacional, que también advierte que Córdoba es la segunda provincia con más denuncias por este tipo de episodios después de Buenos Aires.

El relevamiento del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) añade que el 78,8% de las víctimas fatales fueron mujeres trans y travestis, cifra que deja al descubierto "la intersección letal entre transfobia, racismo y pobreza".

Desde la organización señalaron que las cifras representan historias concretas y que la violencia no aparece como hechos aislados, sino como parte de un escenario que requiere respuestas estatales. En ese marco, la marcha visibilizará el reclamo de justicia y memoria por quienes fueron víctimas del odio.

Vica Monteros y Samuel Tobares, dos casos que movilizan a Córdoba y el país

Víctor Hugo Monteros, conocido como "La Vica", era arquitecto, integrante de la comunidad LGBTIQ+ y tenía 44 años cuando fue asesinado en su domicilio del barrio Alberdi, en Córdoba Capital. Por el crimen está detenido Maximiliano Sallito, imputado por homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y odio a la orientación sexual.

Redes sociales (imagen optimizada con IA)

Samuel Tobares, de 34 años, fue torturado y asesinado en Villa Parque Siquimán, Córdoba, en un caso que organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron como crimen de odio. Según el reclamo de los sectores movilizados, durante la agresión hubo insultos homofóbicos y cuestionamientos al accionar policial.

Tras la conferencia de prensa en la que se explicaron los motivos de la convocatoria, el abogado querellante del caso Vica Monteros, Martín Maine, quien además era amigo personal de la víctima, habló con C5N y llamó a toda la comunidad a sumarse a la marcha: "El sábado la sociedad cordobesa va a decir basta a los discursos y crímenes de odio. Esperamos que mucha gente salga a manifestarse con orgullo y alegría, a pesar del dolor que tenemos por la pérdida de Vica", sostuvo.

Samuel Tobares, una de las tantas víctimas de los crímenes de odio en Argentina. Redes sociales

La invitación a marchar dos veces por el Orgullo: contra el odio y por más derechos

La COMO de Córdoba y otras organizaciones difundieron la convocatoria en redes sociales bajo la consigna de que este año habrá dos movilizaciones, una en junio y otra en noviembre, ante lo que definieron como un avance de los discursos de odio y la discriminación contra la comunidad LGBTIQ+.

"Este año marchamos dos veces. Sí, dos veces", expresaron desde la organización, al remarcar que no esperarán hasta noviembre para reclamar respuestas frente al aumento de los crímenes de odio. La movilización será este 27 de junio, una jornada antes de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo, e irá desde Patio Olmos, a las 16, hasta la Plaza de los 4 Presidentes con un festival de artistas de la comunidad.

Desde la COMO señalaron que la marcha tendrá como ejes la memoria por Vica Monteros y Samuel Tobares, el pedido de una Ley Antidiscriminatoria y la defensa de las libertades conquistadas. "Al odio se lo frena mostrando orgullo", fue una de las consignas difundidas para invitar a la sociedad a sumarse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marcha Provincial del Orgullo Cordoba (@orgullocba)

Además del pedido de justicia por ambos casos, la movilización plantea el cese de los discursos de odio y la incorporación de perspectiva de género y diversidad en las investigaciones judiciales. "El Orgullo no es solo celebración. Es memoria, visibilidad, identidad y acción política. Por eso marchamos el 27 de junio en Córdoba", expresa el documento oficial de la convocatoria.