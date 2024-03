Crimen de Pilar: la empleada doméstica rompió el silencio y señaló a un vecino como el asesino

Tras pedir declarar ante el fiscal, la mujer sospechada de ser cómplice necesaria contó que fue amenazada por un hombre estaba en la casa el día del crimen. "No te mato porque tenés un bebe", le habría dicho.

Al llegar, él le preguntó: “¿Vos quién sos?”. Luego, subió para la planta alta, lugar donde se configuraría el asesinato.

Un rato después, la mujer aseguró que los dos hombres comenzaron a besarse y que si bien había intentado grabarlos con su teléfono celular, no llegó a hacerlo.

“Yo escuchaba que manipulaban la computadora”, agregó. Cuando tuvo que irse, este hombre Félix, según ella, la llamó y le pegó en la nariz hasta hacerle sangrar. Cuando recobró la conciencia estaba atada de pies y manos.

La empleada luego relató que se puso sus guantes, ensangrentados y que él le dijo: “Vos a mí no me servís, decime cuánta plata querés para tu silencio”. Ante la negativa de Paniagua, el hombre procedió a guardarle todos los elementos que tras la investigación aparecieron como “robados”, en su bolso. "No te mato porque tenés un bebe", le habría dicho el apuntado como el presunto asesino.

Crimen del Country de Pilar: secuestraron los celulares de los hijos de la víctima

En el marco de la investigación por el crimen del ingeniero Roberto Wolfenson en un country de Pilar, en las últimas horas la Justicia secuestró los teléfonos celulares de todos los hijos de la víctima.

La medida, ordena por el Juez de Garantías Nicolás Ceballos, recae sobre los móviles pertenecientes aEsteban y Laura, como así también el de la hijastra Belisa Wanda Tantone. Para la Justicia, todos ellos son sospechosos de la muerte de su padre ocurrido a finales de febrero.

“Esto había sido pedido tanto por el abogado de los propios jóvenes como así también por el fiscal Camafreita”, detalló el periodista Leo García en el programa La Mañana por C5N.

“Después de conocer la muerte de Roberto, la hijastra accedió a una computadora y pudo grabar parte de lo que había en la misma. También lo hicieron los hijos que entraron a alguna cuenta bancaria que este hombre tenía para saber la disponibilidad económica”, detalló el periodista.